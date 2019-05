 Gebrek aan flexibiliteit verjaagt medewerkers met onregelmatige diensten

Flexibele workforce blijft gemiddeld vier jaar trouw aan werkgever - De belangrijkste reden waarom flexwerkers en medewerkers met onregelmatige werktijden en ploegendiensten hun werkgever verlaten, is het gebrek aan flexibiliteit (31 procent). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lastig kunnen ruilen van diensten of het regelen van een vrije dag.



Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx. Ook veranderingen in de thuissituatie, zoals de zorg voor kinderen of mantelzorg, is voor 29 procent van deze arbeidskrachten een reden voor ontslag. De top drie wordt afgesloten met een gebrek aan persoonlijke vooruitgang (25 procent). De gemiddelde duur van arbeidscontracten van de flexibele workforce is vier jaar en twee maanden.



Flexibele workforce ergert zich aan onregelmatige werktijden

De grootste ergernis onder de flexibele workforce zijn de onregelmatige werktijden (28 procent). Voor 23 procent is dit een reden om de werkgever te verlaten. Daartegenover staan de medewerkers die zich realiseren dat het bij zijn of haar vakgebied hoort. 26 procent stoort zich aan een gebrek aan flexibiliteit. Het is dan ook niet vreemd dat dit voor medewerkers de belangrijkste reden is om ontslag te nemen. Hetzelfde geldt voor een gebrek aan persoonlijke vooruitgang, dat 23 procent als ergernis ervaart. De top vijf ergernissen wordt afgesloten met een laag salaris (negentien procent) en problemen met het management (achttien procent).



Werkgever erkent belang van flexibiliteit

Werkgevers in Nederland erkennen dat flexibiliteit belangrijk is voor de flexibele workforce (87 procent). Daarvan geeft 34 procent zelfs aan dat het zeer belangrijk is. Erik Fjellborg, CEO van Quinyx: "Hoewel het merendeel van de werkgevers het belang van flexibliteit inziet, handelt men hier nog niet naar. Vaak weten werkgevers simpelweg niet waar te beginnen. Een belangrijke eerste stap is de realisatie dat een one size fits all strategie niet werkt. Het is aan de werkgever om een gesprek te starten met zijn werknemers en te begrijpen waar zij tegenaan lopen. Alleen zo kunnen werkgevers het type flexibiliteit faciliteren dat het beste werkt voor ieder individu."