  In 2022 verdient zorgmedewerker netto een schamele 6,01 euro meer

Zorgprofessional ziet salaris minimaal stijgen - Zorgmedewerkers met een modaal inkomen (€2.855 per maand) en onregelmatigheidstoeslag ontvangen in 2022 bij hetzelfde brutosalaris, netto slechts 6,01 euro per maand meer. Vergelijkend met het nettosalaris van 2021 is dit een schamele stijging van 0,25 procent.



Dit blijkt uit de definitieve berekeningen van HR-dienstverlener Visma | Raet , naar aanleiding van de bekendmaking van de pensioenpremie van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. In de calculaties is rekening gehouden met de pensioenpremie, franchise en loonheffingen. Onregelmatigheidstoeslagen en reiskosten- en thuiswerkvergoedingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: "Naar aanleiding van de nieuwe pensioenpremie van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn hebben wij direct berekend wat de effecten zijn op de nettosalarissen voor de zorgmedewerkers. De berekeningen laten zien dat met de stijging van de pensioenpremie met 0,4 procent, zorgprofessionals dit jaar een zeer minimale stijging hebben in het nettosalaris."



Salaris- en uitkeringsspecificatie 2022

Met behulp van de Visma | Raet bruto/netto check kan iedereen het effect van de nieuwe Rijksbegroting op zijn of haar eigen salaris berekenen. Hierin zijn de meest actuele wetswijzigingen verwerkt, zodat iedereen inzicht krijgt in wat hij of zij netto in 2022 overhoudt. Dit kan ook via de mobiele Visma | Raet netto app, die te downloaden is in de App Store en via Google Play.