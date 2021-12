  Meer budget maar te weinig inclusie- en diversiteitsprogressie bij internationale organisaties

Nederlandse bedrijven geven meest uit aan I&D initiatieven - Ondanks dat internationale bedrijven ten opzichte van vorig jaar 41 procent meer uitgaven aan inclusie en diversiteit (I&D), kampen zij nog met dezelfde issues rondom dit thema. Dit blijkt uit onderzoek van Baker McKenzie onder 900 HR- en I&D-beleidsbepalers bij (inter)nationale organisaties.



Van al die organisaties wereldwijd besteden Nederlandse bedrijven met gemiddeld $4,4 miljoen relatief het meest aan I&D.

De hogere uitgaven lossen eerdere problemen zoals het werven en behouden van divers talent vooralsnog niet op. Volgens de ondervraagde HR-professionals blijkt vooral onderrapportage een belangrijk punt van aandacht. Zo stelt 34 procent van hen dat I&D gerelateerde issues onvoldoende worden gerapporteerd en is maar liefst 67 procent bang dat managers dergelijke problemen en klachten voor zich houden. Desondanks beweren ruim negen op de tien respondenten dat hun inclusie- en diversiteitsprogramma’s effectief zijn. "Stakeholders, waaronder cliënten, medewerkers en kandidaten verwachten op het gebied van inclusie en diversiteit steeds meer van organisaties. Méér I&D trainingen en beleidsregels alleen zijn niet voldoende om de stappen te zetten die nodig zijn," stelt Corinne Schot, Managing Partner van Baker McKenzie Amsterdam. "Niet voldoen aan die eisen en verwachtingen rondom I&D zorgt voor een steeds groter risico voor de business."



Nieuwe I&D initiatieven

In tegenstelling tot de problemen is de oplossing nog niet bekend bij de internationale HR-beleidsmakers. Van hen is 55 procent het ermee eens dat vergroten van de bewustwording over het thema topprioriteit heeft. Waar 63 procent van de respondenten ervoor pleit om dit via nieuwe trainingen te bereiken, geeft driekwart van hen aan dat sturen op data beter kan helpen bij het bepalen van kansrijke I&D initiatieven. Julia Wilson, Employment en Global Lead HR Data Protection bij Baker McKenzie, licht toe: "Met een aanpak per land, rekening houdend met lokale wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens, kunnen organisaties een infrastructuur ontwikkelen waarbinnen inzichten ontwikkelen in het succes van I&D-programma's wél mogelijk wordt."



Nederland alleen koploper in uitgaven

Ten opzichte van 2020 hebben Nederlandse organisaties maar liefst 32 procent meer uitgegeven aan inclusie- en diversiteitsprogramma’s, wat neerkomt op 0,053 procent van de omzet. Hoewel dit het meest is van alle internationale bedrijven, presteren zij niet het best op het thema. Zo verwacht maar liefst driekwart van de Nederlandse respondenten dat managers I&D gerelateerde klachten voor zich houden. Verder blijkt dat niet bewustwording, maar het creëren van een open cultuur (75 procent) in Nederland de hoogste prioriteit heeft. Schot: "Een open organisatie creëren waarbinnen iedereen zich welkom voelt gaat niet over één nacht ijs. Het is een thema dat mij zowel persoonlijk als professioneel na aan het hart gaat. Als eerste global law firm is diversiteit vanaf dag één al onderdeel van ons dna geweest. Tegelijkertijd merken wij net als vele andere organisaties dat er nog steeds veel werk te verzetten valt. Het bouwen aan en behouden van een inclusieve cultuur blijft hoog op de strategische agenda staan."