 Hybride werken biedt kansen voor meer diversiteit op de werkvloer

92 procent van de bedrijven verwacht dat het nieuwe werken de diversiteit verbetert - Ruim negen op de tien leidinggevenden (92 procent) verwacht dat hybride werken kansen biedt om een diverser personeelsbestand aan te spreken. Dat blijkt uit onderzoek* van LinkedIn onder het topmanagement (C-level executives) van 110 Nederlandse bedrijven met 1000+ medewerkers.



60 procent van de leidinggevenden verwacht dat het hybride werken een breder scala van professionals zal aantrekken, bijvoorbeeld mensen met zorgtaken, minder validen of mensen die moeite hebben om de reisafstand te overbruggen. Dat biedt kansen voor bedrijven, in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Dat bedrijven moeite hebben om professionals te vinden voor openstaande vacatures, blijkt eveneens uit het onderzoek: bijna de helft (48 procent) merkt dat er een beperkter aantal sollicitaties per vacature binnenkomt ten opzichte van zes maanden geleden. Toch ontstaan er ook kansen: doordat ruim 58 procent het flexibele werken onderdeel heeft gemaakt van hun werk policy, zijn medewerkers niet langer tijd- en locatiegebonden. 45 procent is dan ook van plan om de mogelijkheid aan te bieden om vanuit een ander land te werken dan waar het kantoor is gevestigd.



Behoud van talent

Tegelijkertijd is het behoud van medewerkers een aandachtspunt voor veel bedrijven. Bijna de helft (45 procent) merkt namelijk op dat zij talent verliezen aan de concurrent. Ruim 35 procent zegt dan ook de komende zes maanden prioriteit te geven aan het werven van talent uit het buitenland om te profiteren van een grotere talentenpool en goedkopere arbeidskosten (35 procent). Daarnaast wil 34 procent prioriteit geven aan het vernieuwen van de secundaire arbeidsvoorwaarden; het opschalen van mentale hulpvoorzieningen (45 procent) (bv. mindfulness apps), het vergoeden van verschillende vormen van reiskosten (38 procent) en het aanbieden van kinderopvang op kantoor (27 procent).

Arno Nienhuis, Director Talent Solutions bij LinkedIn: "Het postpandemische tijdperk biedt kansen om de wereld van werk te herzien. Dat is extra van belang in de krappe arbeidsmarkt zoals we die vandaag de dag kennen. Tegelijkertijd zijn bedrijven binnen verschillende sectoren op zoek naar talent met vergelijkbare vaardigheden. Organisaties vissen daarmee in dezelfde talentpool. Dat maakt het belangrijker dan ooit om op te vallen als potentiële werkgever. Zo bieden bedrijven flexibiliteit op de werkvloer en zijn zij actief met het ontwikkelen van nieuwe policies om potentiële kandidaten aan te trekken en bestaand talent te behouden."