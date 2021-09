 Werknemers richten zich tijdens pandemie op zelfsturend leren

Werknemer zet in op vergroten vaardigheden en wendbaarheid - De pandemie heeft de behoefte aan zelfsturend leren door werknemers gestimuleerd, blijkt uit recente, Europese cijfers van Cornerstone OnDemand. Deze ontwikkeling toont de noodzaak voor organisaties om voldoende mogelijkheden en bronnen voor learning te faciliteren.



De op data gebaseerde inzichten tonen een verzesvoudiging in aanmeldingen voor online leren in de periode van juli tot oktober 2020 ten opzichte van begin 2020, voordat de pandemie uitbrak. Hoewel deze eerste piek langzaam is afgezwakt, is de behoefte aan zelfsturend leren nog steeds drie keer zo hoog dan voor de pandemie.

De cijfers laten zien dat er een continue vraag en noodzaak is onder werknemers om hun vaardigheden up-to-date te houden en uit te breiden. "De uitdagingen zijn nog lang niet voorbij en het is onvoorspelbaar wat ons nog te wachten staat. We moeten allemaal leren omgaan met een nieuwe wereld van werk nu organisaties hybride werken omarmen. Organisaties moeten bronnen en content ter beschikking stellen om werknemers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen, hun weerbaarheid op te bouwen om uiteindelijk hun personeel voor te bereiden op de toekomst," zegt Michel Geurts, Regional Vice President Cornerstone Benelux.

De soorten learning content waar werknemers naar zoeken verschillen per land. Zo was de meest populaire learning content in het eerste half jaar van 2021 in Nederland vooral gericht op mindfulness en de terugkeer naar kantoor, terwijl in België de nadruk juist lag op (samen)werken op afstand. In Luxemburg was de learning content vooral gericht op de te nemen voorzorgsmaatregelen en gezond blijven. De top 5 voor de verschillende Benelux-landen ziet er als volgt uit:



Nederland:

Mindfulness 101

Mindfulness Basic Training

Safe Return To The Workspace: Preparing Yourself

Safe Return To The Workspace: Sharing Workspaces

Safe Return To The Workspace: Preparing Your Workspace

België:



Stay Healthy When Working Remotely

Tips For Productive Remote Work

Take Control Of Your Personal Brand

Handling Complaints Module

Tips For Remote Collaboration

Luxemburg:



Coronavirus: Covid-19

Take Precautions: Covid-19

Coronavirus Precautions And Prevention: Common Sense Hygiene

Coronavirus Precautions And Prevention: Travel Safely

Coronavirus Precautions And Prevention: Stay Calm Stay Informed

"Niet alleen de manier waarop we leren is veranderd gedurende de pandemie, maar ook wát we leren. Mensen en organisaties hebben hele andere behoeftes en uitdagingen vergeleken met een aantal maanden geleden. De behoefte bij onze klanten aan empowerment, weerbaarheid en wendbaarheid blijft groeien, en daarmee ook de innovatie van Cornerstone," vervolgt Geurts. "Ons doel is moderne, op maat gemaakte, relevante content te leveren. Zodat de juiste onderwerpen op het juiste moment worden getoond. Zo maken we het werkende leven van werknemers, hun managers en hun organisaties doelgerichter, inclusiever en impactvol."

Als gevolg van deze vraag naar gevarieerde content bemerkt Cornerstone een toename in het gebruik van de Learning Playlists. Hiermee kunnen gebruikers hun eigen lijsten met training samenstellen. Ook dit maakt duidelijk dat werknemers hun eigen toekomstige ontwikkeling zelf willen bepalen.