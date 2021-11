Medewerkers op de juiste manieren laten leren motiveert!

Leren kan heel goed tussen de bedrijven door - Veel werkgevers zijn gewend om hun medewerkers te laten leren op de traditionele manier. Klassikaal of e-learnings, dat is anno 2021 de norm. De medewerker neemt afstand van zijn werk om te leren en is op dat moment niet inzetbaar. Kan dat niet anders?





Van den Berg, microlearning expert bij Let’s Learn! heeft ervaren in de praktijk dat het ook anders kan. Leren kan heel goed tussen de bedrijven door. Zonder verlies van inzetbaarheid. Waarbij bovendien het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden.



Aandachtsvelders

Van den Berg: "Vanuit een grote stichting in de Ouderenzorg kregen we de vraag om microlearnings voor een leertraject ‘Aandachtsvelders’ te ontwikkelen. De doelgroep waren de medewerkers die een extra rol kregen op het gebied van kwaliteitszorg (de zogenoemde aandachtsvelders). De opdracht was om een traject te ontwikkelen met zo min mogelijk verleturen. Er was geen tijd om medewerkers van de werkplek te halen om klassikaal of via een e-learning te laten leren."



Grondige aanpak

De opdrachtgever ging grondig te werk. Zij hadden de rol van aandachtsvelder in kaart gebracht. Van den Berg: "Er werd een zelf-assessment ontwikkeld, waarmee de medewerkers uit kunnen vinden wat ze nog bij kunnen leren. Dat werkte motiverend voor de mensen en maakte ze nieuwsgierig naar het vervolg."



Hoeveel tijd kost dit?

Een van de dingen waar de medewerkers in de zorg mee te maken hebben is tijdsdruk. Er is dus geen ruimte voor een uitgebreid leerprogramma met verplichte onderdelen. Daarom is een leertraject ontwikkeld waarin de medewerker veel regie heeft. Het start met de scan. Bij deze scan stelt iemand zelf vast in welke taak er verdieping gewenst is. Daarna gaat de aandachtsvelder opdrachten op de werkvloer doen, die passen bij de taak. Aan deze opdrachten zijn microlearnings gelinkt die de medewerkers helpen bij de opdrachten. Zo kan de medewerker zelf aan de slag met zijn eigen ontwikkeling. De medewerker werkt dus zelfstandig aan zijn of haar eigen ontwikkeling en krijgt hiervoor na afronding een certificaat. Er is dus geen tijd in de klas of voor het afronden van een e-learning nodig.



Wat is het verschil met e-learning?

Van den Berg: "Bij deze aanpak is er veel minder sprake van zenden dan bij de traditionele vormen van leren. Dit leertraject is heel praktisch. Medewerkers gaan zelf aan de slag op de werkvloer en zoeken daar zelf de hulp bij die ze nodig hebben. Ze zijn ook niet verplicht om alles te doen. Dat is praktisch. In de microlearning krijgt de medewerker te zien hulp bij de opdracht die direct in de praktijk toegepast kan worden."



Wat is het resultaat van deze aanpak geweest?

"De opdrachtgever zag dat de medewerkers praktisch aan de slag gingen," volgens Van den Berg. "Ze passen het geleerde direct toe in hun werk. Dat werd gewaardeerd door de medewerkers. Een flink aantal deelnemers heeft zelfs het hele leertraject doorlopen, terwijl dat niet verplicht was. Het idee was dat een medewerker alleen dat leert, wat hij of zij nodig heeft. Uit de terugkoppeling bleek dat het traject als een verademing werd ervaren en dat het ‘leuk’ was om aan de slag te zijn met de nieuwe functie op een manier die direct vruchten afwierp. Er was weinig motivatie voor de medewerkers nodig. En ook geen aparte cursusdag."