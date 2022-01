Vijf strategieën om de leertijd van je medewerkers te maximaliseren Als je jouw medewerkers toegang geeft tot de op oplossingen gebaseerde microlearning-cursuscatalogus, help je hen écht - Werknemers zijn continue druk met alles wat er in het leven op hen afkomt. Ze werken hard en hebben een privéleven waar ook veel van ze gevraagd wordt. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen blijft leren en zichzelf door ontwikkelt. Zowel in het belang van werknemer áls werkgever. Want uiteindelijk sta je samen voor deze opgave.



Volgens microlearning expert Helma van den Berg van Let’s Learn! doe je er als werkgever goed aan om sturing te geven aan het leerproces. Hierdoor kom je tot een win-win situatie. "Je zoekt naar een situatie waarbij de werknemer intrinsiek gemotiveerd is om te leren en waarbij dit leren tegelijkertijd de minimale arbeidstijd van de werknemer of manager kost. Dit bereik je door de lerende microlearnings op maat te bieden in een gestructureerde online omgeving, die past bij de huidige tijd en beschikbare leermiddelen."



Juiste leeromgeving

De juiste leeromgeving is hierbij van vitaal belang. Want een stabiele structuur en inrichting van de leeromgeving zorgt ervoor dat de opname van de leerstof geoptimaliseerd wordt en de leertijd beperkt. Maar, hoe doe je dat? Hoe richt je zo’n leeromgeving effectief in om het leren te optimaliseren? Helma van den Berg heeft daar 5 tips voor.



5 tips om de effectiviteit van het leren te optimaliseren:



Kies gericht: kies voor één doel voor elke module of les Uiteraard is het hoofddoel van de eLearning bekend bij het opzetten van de cursus. Daarnaast is het belangrijk om bij elke module scherp te zijn op wat je de medewerkers precies wilt leren. Daarbij is het denken in Microlearning erg nuttig. Bij microlearnings wordt er gericht leermateriaal gemaakt, dat één leerdoel heeft voor elke module of les.

De reden achter deze bewezen Microlearningtheorie is simpel: het hebben van één uniek en eenvoudig doel voor ogen maakt het gemakkelijk voor leerlingen om zich te concentreren. Het wordt realistisch om het leerdoel te bereiken door de module te voltooien. Aangezien tijd voor medewerkers van essentieel belang is, passen on-demand en gepersonaliseerde microlearnings perfect in hun straatje. Immers, doordat de learning op hun lijf geschreven is, scheelt het hen veel tijd. Medewerkers zijn veel minder uren bezit met het investeren in inhoud. En dat komt ook de werkgever ten goede.



2) Evalueer frequent: tussentijds en niet alleen achteraf

Uit onderzoek blijkt dat de meeste studenten er de voorkeur aan geven zich aan het einde van de cursus niet te laten testen. Ze willen namelijk permanente evaluaties gedurende de hele cursus of opleiding. Bijvoorbeeld na elke sectie of module... en idealiter met onmiddellijke toegang tot testresultaten en hun cursusvoortgang. We adviseren daarom om dit toe te passen in je organisatie en bij het opzetten van de learning.

Het frequent testen van leerlingen helpt om recent geleerde informatie op te roepen. Daarmee wordt het proces van het overbrengen van de nieuwe kennis van het werkgeheugen (kortetermijngeheugen) naar het langetermijngeheugen versneld.



3) Omarm MicroLearning: vergroot de productiviteit en het behoud van kennis

De tijd dat alle medewerkers urenlang passief naar trainingen zitten te luisteren is voorbij. Tegenwoordig leren mensen niet-lineair en actief: onderweg, in korte bursts wanneer ze tijd kunnen vinden of maken en op verschillende apparaten.

Hierdoor kunnen ze profiteren van het effect van pauze. Door na een leermoment een rustmoment te hebben, waarna je weer gaat leren, is het leereffect groter dan wanneer je gedurende één dag één lange leersessie hebt. Leren spreiden over een aantal dagen maakt dat de content beter beklijft. Met de microlearnings kunnen studenten zich 5-15 minuten op iets concentreren en dan doorgaan met belangrijkere zaken. Het is realistischer om van jouw medewerkers de voltooiing van een hapklare les van 10 minuten per week te vragen dan een cursus van 3 uur.



4) Focus: maak gebruik van de betrokkenheidspunten en motivatie van jouw student

Betrokkenheid van de lerende en de motivatie die daaruit voortvloeit, zou een solide doel moeten zijn voor elke eLearning-cursusontwikkelaar. Door te analyseren en te identificeren "waarom" de cursisten een training volgen, kun je de inhoud afstemmen op die behoeften. Wat op zijn beurt kan zorgen voor de gewenste motivatie en uiteindelijk de betrokkenheid van de student.



5) Afgestemd leren via oplossingsgericht leren

Als iemand een 'noodmoment' heeft, staat hij in de regel open voor hulp, begeleiding of het volgen van een training om zijn doel te bereiken. Dit moment van behoefte staat bekend als een motiverend venster, wat een uitstekend moment is om een werkplekleermogelijkheid te introduceren. Kijk dus goed waar je medewerkers de behoefte hebben om iets op te zoeken of te leren. Op welk moment ze tegen problemen aanlopen. En zorg dat ze precies daar, op de mogelijkheden die voorhanden zijn, hun hulpvraag simpel en eenvoudig beantwoord kunnen krijgen. Door precies op die plek de juiste microlearning beschikbaar te stellen.



Waarom werkt dit dan?

Helma van den Berg: "Als je jouw medewerkers toegang geeft tot de op oplossingen gebaseerde microlearning-cursuscatalogus, help je hen écht. Hij of zij kan, net zoals hij in zijn privé-leven gewend is, op het werk als het ware googelen of op YouTube kijken! Maar dan in de catalogus die zo op hem geschreven is, dat hij weinig zoektijd nodig heeft én zeker weet dat hij de juiste informatie heeft. Dat scheelt pas echt tijd. Daarnaast motiveert dat hem of haar om terug te komen. Voordeel voor de manager is, dat je zeker weet dat het juiste wordt geleerd. Je hebt geen last meer van work-arounds die niet kloppen omdat het verkeerde is aangeleerd door een collega die het ook verkeerd heeft geleerd. Juist daarom is het zo belangrijk om de microlearnings en de catalogus on-demand beschikbaar te stellen. Werk daarbij met de vijf hierboven beschreven unieke behoeften van de medewerkers in gedachten. Dit is een beproefde manier voor organisaties om een substantiële stijging te zien in de registratie-, acceptatie-, betrokkenheids- en voltooiingspercentages van de leerervaringen van de medewerkers. Het maximaliseert niet alleen hun leertijd, maar het maakt bovendien dat leren weer als leuk wordt ervaren!"



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Vijf strategieën om de leertijd van je medewerkers te maximaliseren 60 procent IT-securityspecialisten vindt ransomware en terrorismedreigingen vergelijkbaar Duurzaamheidsmanagers hebben een boeiende baan met toekomstperspectief Gerelateerde nieuwsitems 80 procent werkend Nederland nog niet uitgeleerd Overheid biedt steeds vaker financiering voor om- en bijscholing Medewerkers op de juiste manieren laten leren motiveert! Werknemers richten zich tijdens pandemie op zelfsturend leren Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.