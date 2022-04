Grote Nederlandse bedrijven helpen bijna 22. 000 vluchtelingen de arbeidsmarkt te betreden De bedrijven zeggen toe om bijna 22.000 vluchtelingen in dienst te nemen, op te leiden, te coachen en/of te begeleiden naar werk - Nu de grootste vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog zich ontvouwt, doen dertien vooraanstaande Nederlandse bedrijven, waaronder ABN AMRO, Randstad, Royal FrieslandCampina en TenneT, nieuwe toezeggingen om vluchtelingen te helpen economisch te integreren in Nederland en Europa.



De toezeggingen werden bekendgemaakt tijdens de Tweede Dutch Business Summit on Refugees, mede georganiseerd door het Tent Partnership for Refugees, een netwerk van 220 grote bedrijven die zich inzetten voor vluchtelingen over de hele wereld. De bedrijven in Nederland zeggen toe om bijna 22.000 vluchtelingen in dienst te nemen, op te leiden, te coachen en/of te begeleiden naar werk, om zo hun toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit bouwt voort op toezeggingen die zijn gedaan tijdens de Eerste Dutch Business Summit on Refugees in 2019, die hebben geleid tot banen, opleidingen en mentorschap voor ruim 13.000 vluchtelingen.



Voortouw

Hamdi Ulukaya, oprichter van het Tent Partnership for Refugees en CEO van Chobani, een groot voedingsbedrijf in de VS met jarenlange ervaring met het aannemen van vluchtelingen, zegt: "Nederlandse bedrijven blijven het voortouw nemen en laten de wereld zien dat het zowel in tijden van vrede als in tijden van crisis de juiste keuze is om voor alle vluchtelingen op te komen. Nu Europa en Nederland zich voorbereiden om mensen die voor de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn te verwelkomen, is het bieden van een baan aan vluchtelingen een van de krachtigste dingen die bedrijven kunnen doen: vluchtelingen de kans geven op eigen benen te staan ​​en een leven op te bouwen op een nieuwe plek die ze thuis kunnen noemen."



Onderdak aan vluchtelingen

Nederland biedt onderdak aan meer dan 100.000 vluchtelingen, afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan en Irak. De afgelopen weken heeft het land ook meer dan 21.000 vluchtelingen uit Oekraïne verwelkomd, en dit aantal zal naar verwachting toenemen als de oorlog voortduurt. Vluchtelingen in Nederland ondervinden vaak extra uitdagingen bij het vinden van een baan, zoals taalbarrières, problemen met het certificeren van hun referenties en gebrek aan een sociaal netwerk.



Gelijke kansen

Robert Swaak, CEO bij ABN AMRO, zegt: "ABN AMRO zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen, omdat we vinden dat iedereen, ongeacht achtergrond, religie of levensstijl, recht heeft op een waardig leven. Helaas krijgen vluchtelingen nog geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Bij ABN AMRO weten we dat vluchtelingen een ongelooflijke bron van talent zijn, en we willen hun vaardigheden en expertise optimaal benutten. Daarom zijn we vastbesloten om vluchtelingen te blijven aannemen en hun een kans te geven op een langdurig dienstverband, financiële onafhankelijkheid en een waardig leven."



Vraag naar werknemers

Hein Schumacher, CEO bij FrieslandCampina, zegt: "Gezien de huidige vraag naar talentvolle werknemers biedt het aannemen van vluchtelingen een grote kans voor zowel de vluchteling zelf als voor het bedrijf dat vluchtelingen in dienst neemt. We hebben recent een donatie gedaan van ruim € 1,3 miljoen waarmee we ontheemden ondersteunen. Als toonaangevend bedrijf kunnen we echter nog veel meer doen, door de passie en expertise van vluchtelingentalenten te erkennen en benutten. Bij FrieslandCampina zijn we ervan overtuigd dat dit een goede bedrijfsvoering is en het juiste om te doen."



Ondersteuning

Chris Heutink, Executive Board Member bij Randstad, zegt: "Meer dan vier miljoen mensen zijn de oorlog in Oekraïne ontvlucht en hebben hun huis, werk en leven achtergelaten voor een onzekere toekomst. We weten hoe cruciaal het kan zijn om mensen die zich in een nieuw land vestigen ondersteuning te bieden bij het verbeteren van hun arbeidsmarktpositie. Daarom zijn we er trots op dat we nog eens duizenden extra vluchtelingen kunnen ondersteunen en veiligheid, waardigheid en onafhankelijkheid kunnen bieden aan degenen die dat het hardst nodig hebben."



Diversiteit

Manon van Beek, CEO bij TenneT, zegt: "Het is mijn diepe overtuiging dat diversiteit een bedrijf sterker maakt. Als een van de bedrijven die de energietransitie in Europa helpen faciliteren hebben we bij TenneT veel posities te vervullen. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het aannemen van vluchtelingen een win-winoplossing - TenneT bouwt aan een divers, loyaal en getalenteerd personeelsbestand, en vluchtelingen vinden zinvol werk bij ons bedrijf."



Toezeggingen

Op de Tweede Dutch Business Summit for Refugees werden de volgende toezeggingen gedaan:

ABN AMRO zal de komende drie jaar 60 vluchtelingen aannemen en opleiden, en zal haar medewerkers met een vluchtelingenachtergrond een jaar lang coachen en trainen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, culturele verschillen en organisatorische waarden. Dit bouwt voort op de toezegging die ABN AMRO in 2019 deed, waarna het bedrijf al 80 vluchtelingen in dienst heeft genomen. Daarnaast zal ABN AMRO ten minste de komende twee jaar vluchtelingen-ondernemers de kans geven ideeën voor te leggen aan haar private banking-klanten met als doel financiering, mentorschap of coaching te krijgen.

Arcadis zal in drie jaar tijd 65 vluchtelingen verspreid over Europa in dienst nemen. Dit zal het bedrijf doen via een stageprogramma dat opleiding en coaching biedt om vluchtelingen te helpen zich aan te passen aan hun nieuwe werkomgeving. Aan het einde van het stageprogramma krijgen de meest geschikte kandidaten een baan bij Arcadis aangeboden. Dit bouwt voort op de belofte die Arcadis in 2019 deed, waarna het bedrijf met succes 56 vluchtelingen heeft aangenomen. Arcadis zal ook zijn leveranciers, klanten en investeerders aanmoedigen om vluchtelingen aan te nemen die het Arcadis-stageprogramma met succes doorlopen hebben.

Deloitte zal de komende vijf jaar 25 vluchtelingen in Nederland in dienst nemen. Het bedrijf zal ook training en stages bieden aan een aantal vluchtelingen die deelnemen aan Microsofts Azure Academy, en zal webdevelopment training blijven geven aan vluchtelingen in samenwerking met de ngo Hack Your Future. Daarnaast zal Deloitte dit jaar 20 vluchtelingen begeleiden in zijn Future Academy en de komende vijf jaar mentorschap bieden aan 100 vluchtelingen.

Dura Vermeer zal de komende twee jaar minstens twintig vluchtelingen opleiden, begeleiden en in dienst nemen bij het bedrijf en binnen het netwerk. Dura Vermeer zal ook zijn leveranciers aanmoedigen om vluchtelingen op te leiden en in hun personeelsbestand op te nemen. Deze inspanningen bouwen voort op de toezegging die Dura Vermeer in 2019 deed, waarna het bedrijf 75 vluchtelingen aan een baan heeft geholpen.

IKEA zal in twee jaar tijd nog eens 90 vluchtelingen in Nederland een stageplaats aanbieden. Via zijn Skills for Employment-programma heeft IKEA al 60 vluchtelingen in Nederland een stageplaats aangeboden, zodat zij werkervaring kunnen opdoen en taaltraining kunnen volgen om beter te integreren op de arbeidsmarkt.

ManpowerGroup zal in twee jaar tijd 800 vluchtelingen in Nederland koppelen aan baankansen, met speciale aandacht voor vrouwelijke en LHBTI-vluchtelingen. Dit bouwt voort op de ManpowerGroup-doelstelling uit 2019, waarmee het 400 vluchtelingen aan een baan heeft geholpen. ManpowerGroup zal de komende drie jaar ook mentorschap bieden aan 50 LHBTI-vluchtelingen in Nederland.

Microsoft zal de komende drie jaar 200 vluchtelingen omscholen en helpen om de ICT-arbeidsmarkt in Nederland te betreden. Het bedrijf zal dit doen via zijn Azure Academy en andere opleidingsprogramma's, die werkzoekende vluchtelingen uitrusten met vaardigheden, referenties en connecties met Microsoft’s klanten en partners, om hen te helpen slagen als Azure IT- en Cloud-professionals.

PepsiCo North West Europe zal de komende vijf jaar 30 vluchtelingen in Nederland, België en Scandinavië in dienst nemen of stageplaatsen aanbieden in zijn kantoren en productiefaciliteiten. PepsiCo North West Europe zal dit doen door samen te werken met ngo’s, waaronder de Refugee Talent Hub in Nederland, en zal wervingsevenementen organiseren voor kandidaten voor banen voor vluchtelingen.

Philips zal tegen 2025 75 vluchtelingen aannemen voor al zijn activiteiten, waaronder in Nederland, Duitsland, Turkije, Polen, Costa Rica en Panama. Dit is een uitbreiding op de toezegging die in 2019 werd gedaan, waarna het bedrijf al 75 vluchtelingen in dienst heeft genomen. In 2025 zal Philips 150 vluchtelingen hebben aangenomen. Philips gaat ook door met het geven van loopbaanworkshops en soft-skills-trainingsprogramma's voor vluchtelingen. Daarbovenop zal Philips de komende drie jaar 50 vrouwelijke vluchtelingen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk begeleiden.

De Philips Foundation biedt vluchtelingen toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg via een aantal initiatieven, onder meer door vluchtelingen uit Oekraïne in Polen, Roemenië en Tsjechië te ondersteunen met acute en spoedeisende gezondheidszorg en financiële steun.

Rabobank zal in drie jaar tijd 50 vluchtelingen in Nederland in dienst nemen. Dit bouwt voort op de toezegging uit 2019, waarna de Rabobank al 60 vluchtelingen in dienst heeft genomen. Rabobank zal vluchtelingen ook de kans geven om deel te nemen aan de Finance Academy, opgezet in samenwerking met de Refugee Talent Hub. Deze training geeft vluchtelingen informatie over hoe het is om in de financiële sector in Nederland te werken en biedt daarnaast mogelijkheden tot mentorschap aan vluchtelingendeelnemers.

Randstad zal in drie jaar tijd 20.000 vluchtelingen helpen bij het vinden van een baan door middel van bij- en omscholing, arbeidsbemiddeling en plaatsingen in landen als Argentinië, Australië, België, Canada, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Portugal en Zweden. Dit is een uitbreiding op de doelstelling die Randstad in 2019 stelde, waarmee het bedrijf bijna 11.000 vluchtelingen aan een baan heeft geholpen. Randstad zal ook mogelijkheden onderzoeken om zijn vluchtelingenprogramma's uit te breiden naar nieuwe markten, waaronder in Tsjechië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Royal FrieslandCampina (RFC) zal de komende drie jaar 50 vluchtelingen in dienst nemen voor zijn Europese activiteiten, wat neerkomt op twee procent van de verwachte openstaande vacatures in Nederland. RFC zal ook via zijn ngo-partners tot 200 vluchtelingen trainen door hen te helpen met het opstellen van cv's, interviewtechnieken te leren en LinkedIn-profielen te maken. Daarnaast zal RFC gedurende drie jaar ten minste 100 vluchtelingen via een mentorschap begeleiden in Nederland en in andere Europese landen, waaronder België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

TenneT zal de komende vijf jaar 40 vluchtelingen in dienst nemen en zes traineeships in Nederland beschikbaar stellen. TenneT zal zijn vluchtelingenwerknemers individuele begeleiding en training bieden, waarbij de nadruk op de Nederlandse bedrijfscultuur ligt. In Duitsland en Nederland zal TenneT ook stageplaatsen aanbieden om vluchtelingen aan een baan te helpen.

Naast de bovenstaande toezeggingen hebben Netflix, NN Group, TomTom en Roland Berger zich aangesloten bij het Tent Partnership for Refugees en toegezegd te onderzoeken hoe zij vluchtelingen in dienst kunnen nemen en kunnen opleiden.



Een volledige lijst met een update van de voortgang van toezeggingen uit 2019 is hier te vinden.



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Grote Nederlandse bedrijven helpen bijna 22. 000 vluchtelingen de arbeidsmarkt te betreden Vijf manieren om het volledige potentieel van werknemers te benutten Helft van de Nederlandse bedrijven is bang voor cyberaanval Gerelateerde nieuwsitems Multinationals op schema met economische integratie vluchtelingen Nederlands bedrijfsleven zet zich in voor vluchtelingen Van azc naar een baan CFO’s EU positief gestemd, maar verdeeld over vluchtelingencrisis Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.