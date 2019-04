Nederlands bedrijfsleven zet zich in voor vluchtelingen Vooraanstaande Nederlandse bedrijven committeren zich aan banen voor vluchtelingen - CEO’s en andere leiders van vijftien vooraanstaande multinationals in Nederland , waaronder Shell, ING, en Philips, hebben een belangrijke stap ter bevordering van vluchtelingintegratie gezet door meer hulp toe te zeggen aan vluchtelingen in binnen- en buitenland.



Dit werd bekend gemaakt tijdens de eerste Dutch Business Summit on Refugees, een initiatief van het Tent Partnership for Refugees in samenwerking met Accenture, Rabobank en Unilever. De deelnemende bedrijven hebben concreet toegezegd vluchtelingen in dienst te nemen, hen te helpen met het opzetten van een bedrijf of hun leefomstandigheden en toekomstkansen te verbeteren. Deze toezeggingen zullen leiden tot meer dan 3.500 nieuwe banen voor vluchtelingen, alsmede betere toegang tot basis diensten voor meer dan 10.000 vluchtelingen.



Zakelijk gezien verstandig

"Het is niet alleen goed dat bedrijven vluchtelingen helpen, het is zakelijk gezien ook verstandig," zegt Hamdi Ulukaya, oprichter van het Tent Partnership for Refugees en CEO van Chobani, de grootste producent van Griekse yoghurt in de Verenigde Staten. "Ik ben trots op de Nederlandse bedrijven die bijeen zijn gekomen en een concrete toezegging hebben gedaan. Veel vluchtelingen zullen hier blijven. Dat biedt bedrijven de kans om getalenteerde mensen met een enorm doorzettingsvermogen een plek te geven in hun bedrijf, en daarmee in de economie en de samenleving een rol van betekenis te laten spelen. Het moment dat een vluchteling een baan krijgt, is het moment dat hij ophoudt vluchteling te zijn. Een magisch moment."



Benutten van talent

Tijdens de summit hebben de deelnemers besproken hoe Nederlandse bedrijven de kennis, vaardigheden en het talent van de meer dan 100.000 vluchtelingen in Nederland beter kunnen benutten.

"Als werkgevers er niet in slagen vluchtelingen op te nemen in hun personeelsbestand, gaat veel talent verloren," zegt Irine Gaasbeek, Country Managing Director van Accenture Nederland. "Met hun verschillende achtergronden, bieden vluchtelingen bedrijven juist potentieel, andere expertise, nieuwe perspectieven en bewezen veerkracht. Het aannemen van vluchtelingentalent is een geschenk aan uzelf en aan uw organisatie."

Wiebe Draijer, CEO Rabobank, ligt toe: "Als maatschappelijke bank met een missie, hebben wij de Dutch Business Summit samen met het Tent Partnership for Refugees mede georganiseerd. De vluchtelingen situatie is een belangrijk onderwerp in Nederland en één die wij als Rabobank een warm hart toedragen. Mijn wens voor de toekomst is dat wij opnieuw een land zullen zijn dat in staat is vluchtelingen die zich gedwongen voelden hun land te verlaten te laten integreren en hen te verwelkomen in onze samenleving als een plaats waar ze succesvol kunnen zijn. Dit helpt hen en maakt ons een beter land. Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het creëren van zinvolle kansen voor vluchtelingen om hen te helpen integreren in onze samenleving.

De bedrijven spraken ook over de strategische noodzaak voor ondernemingen om manieren te vinden om vluchtelingen in het Midden Oosten, Afrika en Latijns Amerika, waar de meerderheid van vluchtelingen zich bevindt, te ondersteunen.

Paul Polman, voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel: "Het is van groot belang dat wereldwijd opererende bedrijven nadenken over wat ze kunnen doen voor vluchtelingen, vooral uit zogenaamde frontlinielanden zoals Turkije, Jordanië en Ethiopië, waar enorme aantallen vluchtelingen verblijven.

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om vluchtelingen te helpen met integreren in de lokale gemeenschap en om voorwaarden te scheppen die uitzicht bieden op een waardig bestaan, waarin vluchtelingen zichzelf en hun gezinnen kunnen onderhouden. Dat is goed voor zowel de samenleving als bedrijven."



Tent-platform

De aanwezige bedrijven zijn lid van het wereldwijde Tent-platform van meer dan 120 ondernemingen die vluchtelingen ondersteunen. Het Tent-platform helpt bedrijven met het bepalen van een effectieve, pragmatische aanpak en laat ze van elkaar leren. Klik hier voor een overzicht van de partners van Tent. Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Investeren in de toekomst van uw kind Nederlands bedrijfsleven zet zich in voor vluchtelingen Gebruik cloud-oplossingen blijft groeien Gerelateerde nieuwsitems Van azc naar een baan Donateur wantrouwt internationale goede doelen CFO’s EU positief gestemd, maar verdeeld over vluchtelingencrisis Vluchtelingen kunnen snel aan de slag in België