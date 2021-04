 Multinationals op schema met economische integratie vluchtelingen

Sinds 2019 stonden meer bedrijven op om vluchtelingen in Nederland te ondersteunen - Twee jaar na de ambitieuze toezeggingen om vluchtelingen in binnen- en buitenland te ondersteunen bij economische integratie, werden de vorderingen van zestien bedrijven in Nederland bekendgemaakt tijdens een online evenement georganiseerd door Tent Partnership for Refugees. Onder andere ManpowerGroup, Philips en Rabobank behoren tot deze bedrijven.



Ondanks de uitdagingen door Covid-19 liggen de meeste bedrijven goed op schema om hun doelstellingen voor de ondersteuning van vluchtelingen te halen. Enkele van hen hebben deze zelfs al overtroffen.



Leiderschap

Hélène van Melle, Lead Europa bij Tent Partnership for Refugees, verklaart: "Het Nederlandse bedrijfsleven toonde twee jaar geleden groot leiderschap. Zij spraken tijdens onze eerste summit hun intrinsieke motivatie uit om vluchtelingen te helpen bij het vinden van een baan. Ik vind het een mooi resultaat dat de meeste bedrijven goed op schema liggen of hun doelstellingen zelfs al hebben overtroffen. Het ondersteunen van deze economische integratie is goed voor de vluchtelingen zelf, voor de samenleving én voor het bedrijfsleven."

Rabobank, een van de co-hosts tijdens de Dutch Business Summit on Refugees in 2019, maakte sterke vorderingen met de werving van vluchtelingen. Het bedrijf zette vanaf de start verschillende middelen in voor de integratie van vluchtelingen. Het heeft zijn doelstelling om 60 vluchtelingen eind 2021 in dienst te nemen nu al behaald. Deze vluchtelingen bekleden diverse functies; van IT-software ingenieurs tot financial controllers.



Positieve ervaring

Rabobank-CEO Wiebe Draijer licht toe: "We hebben een zeer positieve ervaring gehad met het aannemen van vluchtelingen bij Rabobank. Ze brengen diversiteit in het denken, veerkracht en hebben een geweldig arbeidsethos. Zij maken ons sterker als bedrijf. Het aannemen van vluchtelingen is iets dat we zullen blijven doen. We moedigen onze klanten aan om hier ook stappen in te zetten."

ManpowerGroup heeft zijn doelstelling ook al gehaald. Dit door meer dan 250 vluchtelingen te helpen met het vinden van een vaste baan in Nederland. Mona Asadi, een Iraanse statushouder, werkt nu als management trainee bij het bedrijf zelf. "ManpowerGroup is een geweldige werkgever, die mij enorm heeft geholpen met mijn persoonlijke en professionele groei. Zowel mijn traineeship-coach als de HR-afdeling gaven mij extra interne en externe coaching. Met de constructieve feedback van Jeroen Zwinkels, algemeen directeur en tevens mijn mentor, haal ik het maximale uit mijzelf."



Vluchtelingen ondersteunen

Sinds 2019 stonden meer bedrijven op om vluchtelingen in Nederland te ondersteunen. Een van hen was EY, dat een proefprogramma heeft opgezet om vrouwelijke vluchtelingen te begeleiden. Microsoft startte een programma om vluchtelingen te trainen in Microsofts' Azure-software, waarna zij geholpen worden een baan bij klanten te krijgen. Ook zuivelbedrijf FrieslandCampina en Europese netbeheerder TenneT startten met het in dienst nemen van vluchtelingen in Nederland.

TenneT-CEO Manon van Beek stelt: "Het bevorderen van een inclusieve cultuur verbetert de prestaties van TenneT en helpt ons te groeien als bedrijf. Voor ons betekent een inclusieve cultuur het bereiken van minder geïntegreerde groepen in de samenleving. Deze benadering is een win-win voor zowel TenneT als voor kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen zijn. De komende jaren zoekt TenneT honderden nieuwe medewerkers om de energietransitie mee vorm te geven. Dat is de grootste uitdaging sinds de oplevering van de Deltawerken. Alleen als we naar een meer diverse groep mensen kijken, vinden we het talent dat we nodig hebben."