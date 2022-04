 Zeven op de tien Nederlanders wil in beweging komen op arbeidsmarkt

Kwart Nederlanders op zoek naar nieuwe baan, ruim de helft staat ervoor open - Ruim acht op de tien Nederlanders is over het algemeen tevreden met zijn of haar huidige werk. Desondanks is een kwart actief op zoek naar een nieuwe baan en staat bijna de helft open voor een andere job. Dat betekent dat maar liefst zeven op de tien Nederlanders in beweging wil komen op de arbeidsmarkt.



En dat is hard nodig, gezien de nog altijd heersende krapte waar de komende jaren nog geen einde aan lijkt te komen*. Voor bedrijven die kampen met personeelskrapte zijn er voldoende mogelijkheden, ze moeten alleen de juiste middelen gebruiken om deze werknemers te vinden en te houden. Dit blijkt uit onderzoek naar jobhunting in Nederland in opdracht van House of HR, waar digitaal uitzendplatform NOWJOBS onderdeel van is. Hoe jonger de werknemer, hoe actiever ze op zoek zijn naar ander werk. Ouderen blijven vaker liever zitten waar ze zitten. Daarnaast is een opvallend resultaat uit het onderzoek dat werknemers die bij multinationals werken open staan voor een nieuwe baan: ruim de helft van het personeel overweegt van baan te wisselen. Wie bij de overheid of een MKB-bedrijf werkt is het minst bereid een andere job te zoeken.



Jongeren overwegen vaker freelance vanwege flexibiliteit

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de Nederlandse werknemer volop in beweging is op de arbeidsmarkt. "Veel Nederlanders staan dus open voor een nieuwe baan. Die bereidheid maakt het makkelijker om iemand aan te trekken, maar dan nog zul je je als werkgever positief moeten onderscheiden van de concurrent. De strijd om het beste talent win je onder andere door het signaleren van behoeftes van werknemers en hierop in te spelen," geeft Reinier Vastenburg, Country Manager NOWJOBS Nederland, vast als tip. Naast het feit dat veel Nederlanders open staan voor een nieuwe baan, zijn er ook veel werknemers die overwegen om te wisselen van arbeidsvorm. Slechts acht procent van de respondenten uit het onderzoek geeft aan op dit moment actief te zijn als freelancer of zzp’er, terwijl 31 procent zegt dit te overwegen. Bij de jongste groep (18 tot 25 jaar) is dit zelfs 63 procent. Vastenburg: "Deze cijfers bevestigen duidelijk de opkomst van de gig economy. Waarschijnlijk is het freelance bestaan aantrekkelijk voor jongeren vanwege de flexibiliteit en de, op het eerste oog, hogere verdiensten. We zien echter ook dat zij de risico’s en gevolgen van ondernemen niet altijd even goed inschatten. Als bedrijf kun je hierop inspelen door ze een goed salaris en flexibele werktijden te bieden en ze daarnaast goed uit te leggen wat de verschillen zijn tussen loondienst en freelancen."



Video scoort maar te weinig gebruikt

Voor werkgevers zijn er volgens Vastenburg nog genoeg andere kansen om je te onderscheiden van concurrenten. Zo blijkt uit het onderzoek dat negentien procent van de Nederlandse werknemers niet tevreden is over de werkdruk. Een andere frustratie is de geringe mogelijkheid tot thuiswerken. Ook op het gebied van recruitment is nog veel winst te behalen. Zo is 82 procent van de bevraagden nog nooit een video tegengekomen bij een vacature, terwijl meer dan de helft (56 procent) er wel de meerwaarde van inziet. Van de mensen die echt actief op zoek zijn naar een baan is dit zelfs 65 procent. Een grote kans dus, volgens Vastenburg: "Wil je talent aantrekken, dan moet je je bij het opstellen van de vacature al onderscheiden. Maar ook daarna kun je niet stilzitten. Flexibiliteit in werktijden is belangrijk, maar ook in werkplek. Laat jong personeel bijvoorbeeld ook af en toe eens ergens anders werken, bijvoorbeeld in de zomer op een festival. Met het digitale platform van NOWJOBS is dat voor zowel werkenden als werkgevers heel makkelijk: shifts zijn flexibel in te delen en schommelingen in personeelsbezetting zijn makkelijk op te vangen. Je bouwt een favorietenpoule op met vaste en loyale bijverdieners, en op die manier ben je vrijwel altijd verzekerd van een goede personeelsbezetting."