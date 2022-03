 Helft werkende Nederlanders staat open voor nieuwe functie

Een volgende stap zetten binnen de huidige organisatie heeft de voorkeur - Het aantal mensen dat ontslag neemt of van baan wisselt, een trend gekenmerkt als ‘The Great Resignation’, is de afgelopen maanden flink toegenomen. Zo ook in Nederland: bijna de helft van de werkende Nederlanders (44 procent) staat open voor een nieuwe functie, maar dan wel bij hun huidige werkgever.



Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx onder 5.000 werknemers in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Europa is een op de tien medewerkers momenteel actief op zoek naar een andere baan. De schaarste op de arbeidsmarkt lijkt hen aan te zetten om soms buiten de bedrijfsmuren te kijken. De helft van alle Europeanen staat zelfs open voor een baan bij een andere werkgever. Dit in tegenstelling tot Nederlanders, waar ‘slechts’ 43 procent openstaat voor een andere werkgever. Bedrijven die hun medewerkers graag aan boord willen houden, moeten daarom inzetten op het loonbeleid en de werksfeer. In Nederland zijn promotiekansen eveneens belangrijk bij talentretentie: de helft van werkend Nederland (44 procent) is positief over zijn of haar promotiekansen.



Oriëntatie op de arbeidsmarkt

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de onzekerheid van de coronacrisis werknemers niet tegenhoudt om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Dat wil echter niet zeggen dat zij allemaal actief op zoek zijn naar een andere werkgever. Ruim een op de vier Europeanen kijkt rond naar vacatures. Bijna zestien procent doet dat passief en tast sporadisch de arbeidsmarkt af zonder echt een stap te zetten; een op de tien is actief aan het zoeken. Het zijn vooral jongeren die de arbeidsmarkt doelgericht afspeuren, met 24 procent van de 18- tot 24-jarigen en zestien procent van de 25- tot 34-jarigen die momenteel aan het solliciteren zijn.

De onderzochte landen verschillen onderling van elkaar. Zo kijken Franse en Duitse werknemers (actief of passief) het meest uit naar een andere baan met 29 procent. In België en het Verenigd Koninkrijk gaat het om iets lagere percentages (26 procent; 25 procent). Nederland is de hekkensluiter, waarbij net iets meer dan een op de vijf werknemers (22 procent) zoekt naar een nieuwe baan.



Loonpakket blijft prioriteit nummer één

Bedrijven besteden tegenwoordig vaak extra aandacht aan hun werknemers om het talent binnen te houden. Daarom vroeg SD Worx naar de voornaamste redenen waarom Europese werknemers een overstap zouden overwegen. Wat bleek? Het salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de belangrijkste factoren om van werkgever te veranderen.

Op de tweede plaats volgt de werksfeer: zestien procent noemt dit de belangrijkste reden om van werkgever te veranderen. Het takenpakket komt op de derde plek (dertien procent), gevolgd door baanzekerheid (7 procent), flexibele werkregelingen (zes procent) en groeikansen (zes procent).

"De schaarste op de arbeidsmarkt is duidelijk zichtbaar," aldus Cathy Geerts, CHRO bij SD Worx. "Bedrijven hebben moeite om de juiste profielen te vinden, de economie draait volop en dus zijn er veel vacatures. Werknemers zijn zich bewust van de kansen die er liggen. Daarom is het raadzaam voor werkgevers om te investeren in de employee experience. Denk aan een vlotte payroll, een motiverend loonbeleid, een aangename werksfeer en de juiste match tussen persoon en carrière. Dit zijn de aspecten die overduidelijk het vaakst de doorslag geven om te kiezen voor een werkgever."

Hoewel ongeveer een kwart van de werknemers enigszins in de gaten houdt welke carrièrekansen er zijn, zet slechts een derde van de Europeanen daadwerkelijk de stap. Hier schommelen de verschillen tussen de landen enorm. Als werknemers toch van baan willen veranderen, gaat dat volgens verwachting het eenvoudigst in Nederland. Bijna de helft (49 procent) denkt dat een overstap eenvoudig te maken is. In Duitsland gaat het om 35 procent en in België om 29 procent. In het Verenigd Koninkrijk (27 procent) en Frankrijk (21 procent) liggen die aantallen lager dan het gemiddelde.