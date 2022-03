 Vacatures medewerker teststraat zijn nog steeds erg populair

Jongeren kiezen ook weer vaker voor een baan in de horeca - Nog altijd verkiezen jongeren een bijbaan als medewerker teststraat boven een baan in de horeca. Dat een bijbaan als medewerker teststraat nog altijd erg populair is onder deze groep, blijkt uit een eigen data-analyse van Youbahn. Gemiddeld wordt er negen keer zo vaak op een medewerker teststraat vacature gereageerd als op een vacature van een horecabedrijf.



In de vierde week van januari, de eerste week dat de horeca weer open mocht, kwamen er gemiddeld maar liefst 36 reacties binnen op een shift voor medewerker teststraat. Dit in tegenstelling tot vier reacties op een shift voor afwasser in de horeca. Tegelijkertijd ziet Youbahn sinds de recente heropening van de horeca het animo voor bijbanen in deze sector wel weer toenemen.



Uurloon GGD versus horeca

Ter vergelijking, een medewerker teststraat verdient gemiddeld € 13,08 per uur. Iemand in de bediening krijgt gemiddeld € 12,49 per uur. Hoewel de uurlonen niet heel ver uit elkaar liggen, ontvangen teststraatmedewerkers avond- en weekendtoeslagen. Dit kan soms wel oplopen tot een dubbel uurtarief. Dit is een van de belangrijkste redenen dat het voor jongeren aantrekkelijker is om in bijvoorbeeld een teststraat te werken.



Versoepelingen coronamaatregelen

Vanaf 25 februari komen vrijwel alle maatregelen te vervallen voor de horeca en evenementenbranche. Dit betekent het aantal vacatures voor barkeeper, host(ess) en sitecrew weer gaat toenemen. De kans is groot dat de uurlonen in de horeca weer hard gaan stijgen. In november vorig jaar, toen de nood naar personeel erg hoog was, stegen de uurtarieven naar maar liefst een gemiddelde van € 19,55.

Ard Huininga, CEO bij Youbahn: "Het is ontzettend goed nieuws dat de branches die het hardst zijn getroffen door de pandemie, eindelijk hun deuren weer mogen openen. Tegelijkertijd levert het de horeca en de evenementenbranche ook stress op, omdat veel van hun personeel op zoek is gegaan naar een andere bijbaan en zijn gaan werken bij de GGD. Toch verwacht ik dat, wanneer de horeca weer volledig open is, de interesse in deze branche gaat toenemen. Deze bijbanen scoren vooral hoog door het sociale aspect. Iets wat veel jongeren de afgelopen periode erg hebben gemist. Bovendien kunnen werknemers door de nieuwe cao voor de horeca dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging verwachten. Dit zal straks ook op ons platform terug te zien zijn en dat maakt deze sector nog aantrekkelijker."