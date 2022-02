 Drie tips voor loyaliteit bij werknemers

Blijf investeren in personeelsbinding - Of iemand tevreden is in zijn baan, is niet alleen afhankelijk van interne factoren. Daarom is het van belang om ook data uit externe bronnen mee te nemen in de analyse. Uit veel externe enquêtes blijkt dat ergens tussen de twintig en 50 procent van de werknemers op zoek gaat naar een nieuwe baan wanneer de pandemie is afgelopen.



De gemakkelijkste interne datapunten om naar te kijken zijn beloning, carrièreverloop en teamdynamiek. Maar het is ook nuttig te kijken hoe concurrerend een bepaalde baan extern is. Met andere woorden, hoe groot is de kans dat iemand de talenten weg kaapt? En mocht dat dan toch gebeuren, gebruik dan ook de redenen voor dat vertrek in volgende analyses om vergelijkbare gevallen in de toekomst wellicht te voorkomen. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat er veel meer aandacht is voor people analytics. Laten we de lessen daaruit niet alleen in pandemietijd te gelde maken.



Investeren in binding

Met een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijft het ook in 2022 belangrijk om te investeren in personeelsbinding. Dit kan op verschillende manieren. Door aandacht te schenken aan traditionele beloningen zoals bonussen en concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook door focus te leggen op het (minder tastbare) werkgeluk.

Maxilia Relatiegeschenken koos voor die laatste optie en certificeerde zich als Great Place To Work. Het resultaat? In 2021 namen slechts zes werknemers afscheid van Maxilia, terwijl dat er in 2020 veertien waren. Hiermee steeg de loyaliteit, terwijl het personeelsverloop met ruim 50 procent daalde!



Drie basisingrediënten

Weten hoe Maxilia dit voor elkaar kreeg? Check hieronder de drie basis ingrediënten:

Vertrouwen en Respect

Ondernemers zeggen vaak dat ze hun werknemers vertrouwen en respecteren, maar in de praktijk lijkt dit niet altijd het geval. Denk hierbij aan ingewikkelde procedures voor interne aanvragen of richtlijnen en restricties voor het leveren van service richting de klant. Vertrouw je je personeel echt 100 procent? Laat het zien door bepaalde grenzen weg te nemen. De serviceformule: "Doe wat nodig is om de klant zo goed mogelijk te helpen", geeft namelijk een veel groter gevoel van vertrouwen en respect dan een uitgebreid aanvraagtraject of een standaard checklist. Daarnaast zul je ook een positief effect zien in het vertrouwen van de klant. Eerlijkheid

Medewerkers willen gelijk behandeld worden ongeacht hun geslacht, leeftijd of ervaring. De eerlijkheid van jouw onderneming is eenvoudig te toetsen door een loonvergelijking uit te voeren binnen soortgelijke posities. Is er bijvoorbeeld een significant verschil in loon tussen man en vrouw of etniciteit? Trek dit dan gelijk zodat er een eerlijke beloningsstructuur ontstaat die gelijk is voor iedereen binnen dezelfde functie. Dit versterkt namelijk ook het wederzijds vertrouwen en respect! Luisteren

Hoewel iedereen op de hoogte is van verbale en non-verbale communicatietechnieken waarbij houding, oogcontact en bepaalde gesprekstechnieken centraal staan, is dit niet wat luisteren inhoud. Een bescheiden houding waarbij altijd op zoek gegaan wordt naar het beste idee wel. Want medewerkers willen het gevoel hebben dat wat zij zeggen belangrijk genoeg is om jou van gedachten te doen veranderen. Neem suggesties, feedback en ideeën daarom altijd in overweging. Wil je jouw HR-medewerkers direct aan het werk zetten na het lezen van bovenstaande tips? Zorg dan voor voldoende intern draagvlak en maak eventuele bevindingen en veranderingen bespreekbaar in het MT. Want uiteindelijk zijn zij degenen die de veranderingen moeten gaan doorvoeren!