 Helft werknemers in het mkb wil andere baan, vooral door gebrek aan waardering

Volgens vijftien procent van medewerkers vindt er nooit een formele evaluatie plaats - Bijna de helft van de Nederlandse werknemers in het mkb (46 procent) zegt de komende zes tot twaalf maanden een nieuwe baan te willen zoeken. Dit is net zo veel als in de survey van 2021. HR beslissers zien dit risico ook: ruim de helft (54 procent) verwacht het komende jaar meer talent kwijt te raken dan normaal.



Gebrek aan waardering voor het werk dat zij doen is voor werknemers de belangrijkste reden (31 procent) voor vertrek. Dit zijn enkele uitkomsten van een nieuwe survey onder 1.000 medewerkers en 250 HR-beslissers bij Nederlandse mkb-ondernemingen, in opdracht van Personio, de Europese alles-in-één HR-specialist voor het mkb.

Naast het gebrek aan waardering noemen werknemers als voornaamste reden voor vertrek daarnaast: stress op het werk (28 procent), een slechte werk/privébalans (26 procent) en een gebrek aan carrièremogelijkheden (26 procent) / slecht leiderschap (26 procent).

Opvallend genoeg blijkt een salarisverhoging toch nog altijd de beste manier te zijn om werknemers vast te houden. Voor bijna de helft (48 procent) van de ondervraagde medewerkers die aangeven binnen twaalf maanden te willen vertrekken bij hun huidige werkgever, zou een hoger salaris en/of bonus een reden zijn om alsnog te blijven. Meer waardering voor hun werk komt pas op de tweede plaats (29 procent), gevolgd een verbetering van de werk/privébalans (27 procent). Daarnaast heeft bijna een derde (32 procent) van alle ondervraagde werknemers het idee dat hun carrière is afgeremd door de coronapandemie van de afgelopen twee jaar. Een kwart (26 procent) zegt hierdoor een promotie te zijn misgelopen. Gevraagd of ze van mening zijn dat thuiswerken een negatieve impact heeft gehad op hun carrière, bevestigt een kwart (24 procent) dit, terwijl een derde (34 procent) zegt dat dit niet het geval is.



Geen evaluatiegesprekken

Uit de survey blijkt een opvallend verschil van mening over de frequentie waarmee evaluatiegesprekken plaatsvinden. Zorgwekkend is dat maar liefst vijftien procent van de medewerkers zegt dat er nooit een formele evaluatie plaatsvindt. Dit is een enorm verschil met de HR-beslissers: daarvan zegt slechts twee procent dat er nooit een formele evaluatie plaatsvindt.

Dit verschil zien we ook terug bij de vraag hoe vaak er informele feedback wordt gegeven: ruim twaalf procent van de medewerkers zegt nooit informele feedback van hun manager te krijgen, terwijl dit volgens slechts twee procent van de HR-beslissers het geval is.

Volgens een derde van de werknemers (35 procent) vindt er minstens één keer per jaar een evaluatiegesprek plaats. Een op de vijf (21 procent) van de HR-beslissers bevestigt dit.

Lars Boom, Country Manager Benelux voor Personio: "De survey laat zien dat gebrek aan waardering voor veel werknemers de belangrijkste reden is om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dat gebrek aan waardering is deels te verklaren door het feit dat veel werknemers zeggen nooit formele of informele feedback krijgen. Dat zijn namelijk de momenten om die waardering te laten blijken. Daarnaast zijn regelmatige evaluaties essentieel om inzicht te krijgen in wat er bij medewerkers speelt, waar zij mee worstelen en wat ze zoeken in hun werk. Alleen met dit inzicht kan de organisatie tijdig bijsturen en mensen beter vasthouden. Effectieve, automatische processen rond het meten van prestaties en van andere belangrijke factoren kunnen daarbij helpen."



De belangrijkste HR-uitdagingen voor het mkb

Mkb-ondernemingen worstelen volgens HR-beslissers vooral met de volgende uitdagingen op het gebied van personeel:



1. Nieuw talent vinden (25 procent)

2. Hoog percentage burn-out (twintig procent) / veel absenties (twintig procent)

3. Lage productiviteit (achttien procent)



Een hoog personeelsverloop en moeite om nieuw talent te vinden is volgens veel HR-beslissers een duidelijke uitdaging voor hun bedrijf. Gevraagd naar wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het management deze uitdaging serieus neemt, zeggen ze:



1. Meer tijd om een langetermijnstrategie voor HR te bepalen (33 procent)

2. Betere data en analytics over mensen en bedrijfsprestaties (32 procent)

3. Meer HR-beslissers in het senior team (30 procent)



HR wil graag bijdragen aan het succes van de onderneming, maar loopt daarbij tegen verschillende barrières aan:



1. Beperkte budgetten (26 procent)

2. Lage moraal / betrokkenheid binnen de organisatie (twintig procent)

3. Te veel administratieve taken/processen: zeventien procent



De survey is namens Personio tussen 28 januari en 7 februari 2022 in Nederland uitgevoerd door Opinium. De steekproef bestond uit 250 HR-beslissers en 1.000 werknemers, werkzaam bij ondernemingen met 10-249 werknemers.



Het volledige onderzoeksrapport kan hier worden gedownload..