 Zeven manieren om slimme (thuis)apparaten uit handen van hackers te houden

Werk software regelmatig bij - De wereld raakt steeds meer verbonden en het is tegenwoordig dan ook een lastige opgave om een huis te vinden dat niet beschikt over minimaal één slim apparaat. In 2021 had al 50 procent van de Nederlandse huishoudens één of meerdere smart home producten in huis, zo bleek uit onderzoek van Multiscope. Ter vergelijking, in 2018 was dit 36 procent.



Steeds meer mensen kiezen er dus voor om van hun huis een smart home te maken. Maar hoewel deze gadgets de consument veel gemak bieden, zorgen ze tegelijkertijd voor een toename van het aantal toegangspunten die door hackers gebruikt kunnen worden om privé- en persoonlijke informatie te stelen.

Uit onderzoek van Which? bleek dat een slim huis in slechts één week tijd maar liefst 12.000 aanvallen te verduren krijgt, uitgevoerd door hackers of onbekende scanners van over de hele wereld. Dit maakt goed duidelijk hoe groot het probleem is. Voorbeelden variëren van slimme apparaten die privégesprekken afluisteren tot hackers die met camera uitgeruste gadgets gebruiken om toegang te krijgen tot live videobeelden vanuit onze huizen.

Indringers kunnen daarnaast profiteren van de verschuiving naar het thuiswerken. Ze springen zo over naar vaak onbeschermde werkapparatuur die verbonden is met dezelfde gecompromitteerde wi-fi, waardoor ze zich toegang kunnen verschaffen tot het bedrijfsnetwerk van de werkgever. Door smart home-apparaten als toegangspoort te gebruiken, kunnen deze indringers een spoor van totale chaos achterlaten, dat niet alleen van invloed is op de persoonlijke privacy van werknemers, maar ook kan leiden tot een datalek bij heel het bedrijf.

Consumenten zijn zich bewust van de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen om te voorkomen dat inbrekers hun huis binnendringen en fysieke bezittingen stelen. Maar ze zien de verborgen bedreigingen die gebruik maken van slimme thuisapparatuur nog steeds over het hoofd. Elk jaar worden hackers agressiever. Zij zien elk apparaat dat op het internet is aangesloten als 'fair game'. In dit landschap moeten alle smart home eigenaren extra voorzorgsmaatregelen nemen om hun informatie te beschermen. Slechts één over het hoofd gezien apparaat is voor een hacker voldoende om onnoemelijk veel schade en leed te veroorzaken.



Zahier Madhar, Security Engineer Expert bij Check Point Nederland deelt 7 tips om de digitale deur van een smart home goed dicht en op slot te houden.



1. Werk software regelmatig bij

De vinger aan de pols houden en apparaten updaten wanneer dat mogelijk is, is een must om je huis en gegevens beschermd te houden. De manier waarop hackers apparaten proberen aan te vallen, verandert namelijk voortdurend. Het is dus belangrijk om de nieuwste vorm van bescherming tegen deze constant veranderende bedreigingen in huis te hebben.



2. Zet een standalone wi-fi netwerk op

De meeste routers kunnen een apart netwerk maken voor smart home-apparaten, waardoor hackers meer obstakels moeten overwinnen wanneer ze toegang proberen te krijgen tot de apparaten. Maak een 'gastnetwerk' voor vrienden en familie zodat ze toegang hebben tot het internet, maar zonder dat daarvoor de inloggegevens van het primaire netwerk gedeeld hoeven worden.



3. Verbeter wachtwoorden

Als het gaat om het maken van sterke wachtwoorden, zorg er dan voor dat ze willekeurig zijn en niet gelinkt aan persoonlijke kenmerken van de eigenaar van het apparaat. Deze informatie is namelijk zeer toegankelijk voor hackers en biedt dus niet de beste bescherming. Wie het moeilijk vindt om complexe wachtwoorden te onthouden, kan overwegen om een wachtwoordmanager te gebruiken.



4. Dubbele authenticatie

Door een extra vorm van authenticatie in te stellen, bekend als twee-factor authenticatie of 2FA, kunnen hackers worden afgeschrikt en gedwarsboomd. Hoewel dit een klein ongemak kan zijn, is het niets vergeleken met de schade die een hacker kan veroorzaken als deze eenmaal toegang heeft tot smart home-apparaten.



5. Encryptie

Door ervoor te zorgen dat de router het hoogste encryptie-niveau gebruikt, worden gegevens beschermd tegen bedreigingen. En vergeet niet eventuele wi-fi extenders of powerline thuisnetwerken, die vaak ook een instelling hebben om encryptie in het thuisnetwerk toe te staan. Dit zal op zijn beurt een extra beschermingslaag toevoegen voor niet alleen de router, maar ook voor alle slimme apparaten die hierop aangesloten staan.



6. Wijzig het standaardwachtwoord van de router

Dit staat los van de wi-fi wachtwoorden maar is zeker net zo belangrijk. De meeste routers hebben een eenvoudig standaardwachtwoord om de installatie gemakkelijk te maken, maar daardoor zijn ze voor hackers net zo gemakkelijk te raden. Er staan zelfs lijsten met de meest voorkomende standaardwachtwoorden online, dus wees veilig en verander ze zo snel mogelijk.



7. Bescherm ook werkapparaten

Nu meer mensen vanuit huis werken, is het belangrijk dat ook werkapparaten goed beveiligd worden. Zorg ervoor dat ze net zo goed beschermd zijn als persoonlijke apparaten, zeker wanneer ze van dezelfde wi-fi gebruik maken. Dit is mogelijk door ervoor te zorgen dat apparaten zijn bijgewerkt met de nieuwste anti-malwaretechnologie. Door deze veilig te houden, vermindert ook de dreiging voor slimme apparaten.