 Hoe slim zijn al die slimme apparaten nou eigenlijk?

Slimme apparaten maken leven makkelijk - Na een lichte stagnatie vanwege de coronapandemie, groeit het aantal IoT-apparaten weer flink. Een recent onderzoeksrapport van IoT Analytics uit Duitsland signaleert zelfs dat er aan het einde van dit jaar wereldwijd zo’n 12,3 miljard actieve IoT-apparaten zijn. Dat komt neer op een stijging van negen procent ten opzichte van 2020.



Zo vreemd is die toename overigens niet, toch? Want al die 'slimme' apparaten zijn hartstikke handig. Denk aan automatische thermostaten, streamende televisies, koelkasten met notificaties, deurbelcamera’s en elektrische auto's verzamelen informatie – zowel in huis als op kantoor. Zo registreren deze apparaten onder meer beweging, de temperatuur en het geluidsniveau.

Maar die handige en slimme apparaten hebben ook zo hun keerzijde. Want deze apparaten maken ons met iedere cyberdreiging steeds kwetsbaarder. Waarom, vraag je je dan af? Slimme apparaten verzamelen gegevens en sturen deze via wifi door naar het internet. En dat is een ware goudmijn voor kwaadwillende hackers. John Schaap, Senior Director Benelux & Nordics bij BlackBerry praat je bij.

Over de jaren heen is de verkoop van slimme apparaten dus flink gestegen. Het early adopter-effect slaagt erin om steeds meer consumenten te intrigeren en te vragen naar smart devices. Zodoende brengen vrijwel alle grote fabrikanten "slimme" versies van hun toestellen op de markt. Het opvragen van de actuele status van een apparaat, of het besturen via een voice-assistent, is zo plotseling kinderspel.



Eén voor allen, allen voor één

Aan de andere kant zie je dat de markt wordt overspoeld met slimme apparaten – van deurbellen en sloten tot camera’s en stofzuigers – die allemaal een ander merk hebben. Onder de motorkap zijn deze apparaten echter allemaal identiek aan elkaar. En daar zit het grootste gevaar in. Want waar je als hacker één systeem kan hacken, kun je alle andere soortgelijke systemen ook infiltreren.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de slimme stofzuiger. Deze kan, vanwege zijn intelligente inborst, meerdere camera's nodig hebben om de kantoorruimte in kaart te brengen en de zuigkracht te berekenen. Om alle vernuftige rekenkracht te ondersteunen, heeft de slimme stofzuiger een krachtige processor nodig. Vanwege die processor kunnen hackers inbreken in jouw stofzuiger. Het betekent dat ze kunnen meekijken terwijl je rustig aan het stofzuigen bent. Sterker nog: ze kunnen uw kantoor in kaart brengen en die gegevens doorverkopen.



Europees ingrijpen

Een van de grootste problemen bij deze slimme apparaten is dat de fabrikanten nauwelijks investeren in cybersecurity. Meestal kost dat geld, en veel goedkopere merken willen juist zoveel mogelijk toestellen op de markt brengen met een aantrekkelijker prijskaartje. Daarom gaat Europa eisen stellen aan de digitale beveiliging van apparaten die op internet zijn aangesloten. Producenten die hier niet aan voldoen, worden vanaf medio 2024 van de hele Europese markt geweerd.

Maar wat kun je in de tussentijd zelf doen bij het aanschaffen van slimme apparaten? Het duurt immers nog even tot de Europese wetgeving van kracht gaat. Kies allereerst voor gevestigde en betrouwbare merken. Zij bieden de mogelijkheid aan om de beveiliging van het apparaat te optimaliseren. Ga daarbij voor een sterk wachtwoord en voeg waar mogelijk multi-factor authenticatie (MFA) toe om de beveiliging te verbeteren.