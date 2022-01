 Van Digital Twins tot afstandscontrole: dít zijn de visualisatietrends van 2022

Visualisatietechnieken ontwikkelen zich razendsnel - Van gedetailleerde maquettes tot 2D-tekeningen: er zijn tegenwoordig veel visualisatiemogelijkheden om de fysieke realiteit na te bootsen. Dat is handig voor bijvoorbeeld de overheid, maar ook het bedrijfsleven, om via een schaalmodel op afstand aan slimme oplossingen te werken voor de echte wereld.



Visualisatietechnieken ontwikkelen zich razendsnel en daarom deelt Cyclomedia drie trends voor 2022.



1. Meer en meer op afstand

Thuiswerken, virtuele borrels en Funda-bezichtingen via Zoom. Het stramien van de pandemie is toch echt ‘digitaal is het nieuwe normaal’. Dat zal in 2022 niet anders zijn. Ook de mensen die nu nog hun werk op een specifieke locatie moeten doen, zullen steeds meer kansen krijgen om dit op afstand te doen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoudscontroleurs voor gebouwen en wegen. Waar een controleur voorheen met een notitieblok de auto instapte, kan hij of zij nu met behulp van camera’s en sensoren aan de juiste data komen en op afstand analyseren of onderhoud gewenst is. Dit is enerzijds veiliger dan fysieke inspecties in monitorende en controlerende beroepen. Anderzijds zorgt het ook voor een duurzamer milieu waarin we niet meer voor iedere afspraak de auto hoeven te pakken.



2. Steden worden slimmer door Digital Twins

Een andere trend die we steeds vaker zien is Digital Twins; een virtuele representatie van de werkelijkheid waarmee iemand in een 3D-ervaring wordt 'ondergedompeld'. Logisch eigenlijk, omdat onze hersenen ‘geprogrammeerd’ zijn om de wereld in 3D te begrijpen. Dit geeft 3D-modellering een voordeel op de traditionele 2D-tekeningen, die geen 1-op-1-model van de realiteit weergeven.

We zullen daarom steeds meer 3D-omgevingen tegenkomen in 2022. Dit helpt met afstandswerk, maar óók bij de stedelijke planning van gemeenten. Door digitale 3D-modellen van een stad te maken, kunnen gemeenten ontwikkelingen in steden beter voorbereiden en vormgeven en daarnaast omwonenden beter informeren. Dit helpt om steden steeds slimmer te maken en een zogenoemde ‘smart city’ te worden waarbij technologie en data worden gebruikt om de stad te beheren en besturen.

Maar ook bij evenementen kunnen Digital Twins een uitkomst bieden. Met een 3D-representatie is het mogelijk om bepaalde situaties vooraf te analyseren en te simuleren. Op die manier kan de organisatie zich aanpassen en zorgen voor een veilig evenement waarbij alle risicofactoren vooraf zijn vastgesteld.



3. Veiligere verkeerssituaties door visualisatie

Tenslotte verwacht Cyclomedia dat visualisatie ook in het verkeer steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor het plegen van onderhoud aan wegen, maar ook voor het creëren van veiligere verkeerssituaties. In een land als Nederland, waar de fietser de koning van de weg is, is het belangrijk om verkeerssituaties hier veilig op in te richten.

Gemeenten zullen in 2022 steeds meer gebruikmaken van visualisatietools die analyseren waar verkeersongelukken plaatsvinden, nog vóórdat ze daadwerkelijk gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar fietspaden te smal zijn of waar bomen en struiken het zicht blokkeren. Visualisatietools kunnen daarnaast helpen bij het analyseren van nieuwe verkeersregels. Zo wordt er nu in de vier grote steden gesproken over het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/u in de binnenstad. Dit is iets wat impact heeft op de inrichting van wegen, en met behulp van data kunnen gemeenten hier goed onderbouwde beslissingen over nemen.

Het vaststellen van risicofactoren door visualisatie helpt bij het voorkomen van gevaarlijke situaties én zorgt er uiteindelijk voor dat beleidsmakers op basis van waardevolle inzichten de juiste beslissingen kunnen maken.