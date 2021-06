 De impact van IoT gaat verder dan slimme steden

Zijn we echt klaar voor IoT? - Tegenwoordig worden we overspoeld met IoT (Internet of Things)-sensoren en -apparaten boordevol intelligentie, die zijn ontworpen om onze levenskwaliteit op alle denkbare manieren te verbeteren. Maar met alle grote kansen komen ook grote uitdagingen, en beveiliging, regelgeving, gegevensopslag en -beheer, en bandbreedte zijn een paar uitdagingen waar IoT mee te maken heeft.



Zijn we daarom wel klaar voor een toekomst met nog meer IoT-apparaten? Ferdi van der Zwaag van Kingston Technology legt het uit.



In de volgende versnelling door de Covid-19 pandemie

Door de Covid-19 pandemie is het aantal, type en doel van aangesloten apparaten snel aan het groeien. Deskundigen schatten dat er in 2020 31 miljard IoT-apparaten zijn geïnstalleerd en dat er 127 nieuwe IoT-apparaten elke seconde op het web zijn aangesloten. Naarmate meer organisaties prioriteit geven aan de digitale transformatie, neemt de adoptie van IoT-technologie toe, om gebruikers, systemen en apparaten te verbinden met een breder scala aan netwerken.

Van spraakassistentie en slimme bewakingssystemen tot verbonden slimme steden – de mogelijkheden met IoT zijn eindeloos. Terwijl de pandemie veel projecten heeft vertraagd, heeft de situatie tegelijkertijd gediend als een katalysator voor verandering die al lang gepland en nodig was.



Zijn we echt klaar voor IoT?

Uit onderzoek van Cisco blijkt dat momenteel 75 procent van de IoT-projecten als niet succesvol wordt beschouwd. We kunnen daarom stellen dat we nog steeds langs een cruciaal omslagpunt moeten waarbij de technologie een nog grotere transformatie op maatschappelijk niveau teweegbrengt. Tekorten aan vaardigheden én de bezorgdheid over de veiligheid en de complexiteit van oplossingen vormen allemaal uitdagingen als het gaat om de invoering en het succes van het IoT.



Wat is het potentieel van IoT?

Hoewel IoT ons de mogelijkheid biedt om veel datapunten in ons dagelijks leven op te nemen, met veel voordelen en mogelijkheden, moet er ook goed worden nagedacht over de potentiële risico's, al dan niet op het gebied van veiligheid.

"De meest interessante toepassing van Internet of Things is niet de technische grenzen die worden verlegd of een ongekende sprong van verbeelding. Ik ben nog steeds aangenaam verrast door hoe technologie de maatschappij echt ten goede kan komen – bijvoorbeeld de domotica voor mensen met een handicap," aldus Ferdi van der Zwaag.

In dit eBook wordt de weg besproken die IoT tot nu toe heeft afgelegd, evenals de huidige toepassingen en toekomstige trends. Ook komen er inzichten van een aantal toonaangevende deskundigen aan bod en worden verschillende uitdagingen met adviezen gepresenteerd over hoe we ons kunnen voorbereiden voor een nieuwe golf aan IoT-mogelijkheden.