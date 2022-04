 Nederlandse bedrijven erkennen de voordelen van de hybrid en multicloud als bedrijfsmodel

Zeventien procent van de Nederlandse bedrijven gebruikt meerdere clouds, ten opzichte van drie procent het jaar ervoor - Nutanix presenteert de bevindingen van zijn vierde jaarlijkse Enterprise Cloud Index (ECI)-onderzoek. Dit jaar werd de vooruitgang van enterprise cloudadoptie gemeten. Voor het onderzoek werden IT-beslissers in veertien landen ondervraagd, waaronder Nederland. Uit de resultaten blijkt dat de hybrid en multicloud door 87 procent van de Nederlandse respondenten gezien wordt als het ideale bedrijfsmodel.



Op dit moment gebruikt zeventien procent van de Nederlandse bedrijven meerdere clouds. Dit is een grote stap voorwaarts ten opzichte van afgelopen jaar, toen slechts drie procent van de respondenten aangaf dat zij meerdere clouds gebruiken.

Nederlandse respondenten geven daarnaast aan dat zij de waarde van de multicloud erkennen en plannen hebben om een dergelijk bedrijfsmodel snel in te zetten. 64 procent geeft aan binnen drie jaar te willen starten met de overstap naar de multicloud. De meest genoemde redenen voor de overstap naar de multicloud zijn verbeterde flexibiliteit en het geloof dat het silo’s afbreekt (39 procent) en betere schaalbaarheid (33 procent). Daarnaast zijn respondenten van mening dat het hen zal helpen beter gebruik te maken van Artificial Intelligence (AI)- en Machine Learning (ML)-technologieën (33 procent).

Dit jaar werd respondenten gevraagd naar de uitdagingen waar zij mee te maken hadden met betrekking tot de cloud, hoe zij zakelijke applicaties op dit moment beheren en waar zij deze in de toekomst willen draaien. Respondenten werden ook gevraagd naar de impact van de pandemie op recente, huidige en toekomstige besluiten over IT-infrastructuur en hoe de IT-strategie en -prioriteiten daardoor kunnen veranderen.



De belangrijkste bevindingen uit het ECI-rapport van dit jaar zijn:

Multicloud-adoptie in Nederland stijgt . Terwijl hybrid multicloud gezien wordt als het ideale bedrijfsmodel door 87 procent van de Nederlandse respondenten, gebruikt zeventien procent op dit moment meerdere clouds. Ondanks dat dit een grote stijging is ten opzichte van het jaar ervoor, toen slechts 3 procent van de Nederlandse bedrijven meerdere clouds gebruikte, geeft dit wel aan dat bedrijven de realiteit van het beheren van meerdere clouds lastig vinden. Deze realiteit zal echter niet verdwijnen en IT-leiders moeten zich realiseren dat er geen one-size fits all-aanpak is voor de cloud. En juist dat maakt de hybrid multicloud, een bedrijfsmodel met zowel private als public clouds, ideaal volgens de meerderheid van de respondenten.

. Terwijl hybrid multicloud gezien wordt als het ideale bedrijfsmodel door 87 procent van de Nederlandse respondenten, gebruikt zeventien procent op dit moment meerdere clouds. Ondanks dat dit een grote stijging is ten opzichte van het jaar ervoor, toen slechts 3 procent van de Nederlandse bedrijven meerdere clouds gebruikte, geeft dit wel aan dat bedrijven de realiteit van het beheren van meerdere clouds lastig vinden. Deze realiteit zal echter niet verdwijnen en IT-leiders moeten zich realiseren dat er geen one-size fits all-aanpak is voor de cloud. En juist dat maakt de hybrid multicloud, een bedrijfsmodel met zowel private als public clouds, ideaal volgens de meerderheid van de respondenten. De mobiliteit van applicaties is top of mind . Bijna alle organisaties (98 procent) hebben in de afgelopen 12 maanden een of meerdere applicaties verplaatst naar een nieuwe IT-omgeving. Hoewel 89 procent van de Nederlandse respondenten aangeeft dat het verplaatsen van een workload naar een nieuwe cloudomgeving kostbaar en tijdrovend kan zijn, zien ze hier toch de voordelen van in. Respondenten noemen betere controle over de applicatie (48 procent) het vaakst als reden voor de verplaatsing, gevolgd door snellere toegang tot data (36 procent) en betere security/compliance (35 procent).

. Bijna alle organisaties (98 procent) hebben in de afgelopen 12 maanden een of meerdere applicaties verplaatst naar een nieuwe IT-omgeving. Hoewel 89 procent van de Nederlandse respondenten aangeeft dat het verplaatsen van een workload naar een nieuwe cloudomgeving kostbaar en tijdrovend kan zijn, zien ze hier toch de voordelen van in. Respondenten noemen betere controle over de applicatie (48 procent) het vaakst als reden voor de verplaatsing, gevolgd door snellere toegang tot data (36 procent) en betere security/compliance (35 procent). Het beheren van inter-cloud kosten is de grootste zorg van Nederlandse bedrijven bij het gebruik van de multicloud. Terwijl multicloud-adoptie in Nederland stijgt, zijn er ook een aantal uitdagingen. Respondenten geven aan dat het beheren van de kosten van de multicloud een zorg is (49 procent), alsmede prestatie-uitdagingen (48 procent) en data-integratie (47 procent).

Terwijl multicloud-adoptie in Nederland stijgt, zijn er ook een aantal uitdagingen. Respondenten geven aan dat het beheren van de kosten van de multicloud een zorg is (49 procent), alsmede prestatie-uitdagingen (48 procent) en data-integratie (47 procent). Security is een belangrijk onderwerp voor de implementatie van hybrid- en multicloud-omgevingen. 33 procent van de Nederlandse respondenten ziet security als een uitdaging bij de overstap naar de multicloud. Daarnaast rapporteert 40 procent dat hun huidige omgeving wel security-maatregelen heeft, maar dat deze verbeterd moeten worden. "Nederland heeft het afgelopen jaar een goede ontwikkeling gemaakt in de adoptie van de hybrid multicloud, maar er zijn nog veel uitdagingen," zegt Sander Scholten, Regional Sales Director bij Nutanix. "Het Nutanix-portfolio kan veel deze uitdagingen helpen oplossen middels zijn ‘one software stack offering’. Hiermee kunnen klanten de regie behouden over hun omgeving. Daarnaast kunnen dezelfde security-maatregelen geïmplementeerd worden in de public cloud als on-premises. Hierdoor zijn er geen ingewikkelde updates nodig bij het verplaatsen naar multicloud-omgevingen."

Voor het vierde opeenvolgende jaar, heeft Vanson Bourne dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Nutanix. Hierbij werden 1,700 IT-beslissers van over de hele wereld ondervraagd in augustus en september 2021. De respondenten zijn werkzaam in meerdere sectoren, verschillende bedrijfsgroottes en de volgende regio’s: Noord- en Zuid-Amerika; Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA); en Asia Pacific Japan (APJ).



Om meer te weten te komen, download het volledige Enterprise Cloud Index-onderzoek hier.