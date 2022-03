 Inzichten in een effectieve cloud-transitie

Cloud-gebaseerde en papieren processen - Uit een onderzoek naar de status van cloud-gedreven transformatie blijkt dat 65 procent van de IT-professionals gelooft dat in de komende twee jaar meer dan 60 procent van hun portfolio uit clouddiensten zal bestaan. Clouddiensten omvatten cloud-gebaseerde programma's en IT-diensten die via een netwerk met elkaar zijn verbonden en kunnen worden geïntegreerd in bestaande bedrijfssystemen.



Dit kunnen hardware, software of data zijn die altijd en overal toegankelijk zijn - wat meer flexibiliteit biedt voor werknemers en bedrijfsleiders, vooral als ze op afstand of hybride werken.

Op welke manier helpt de cloud bij het terugdringen van papieren processen? De digitalisering van papier is essentieel om niet alleen geld maar ook tijd te besparen. Met behulp van IoT-apparaten en een cloudnetwerk kunnen werknemers documenten centraal opslaan, efficiënter printen, scannen en documenten delen, en snel documenten van een andere collega opvragen. En om ervoor te zorgen dat dit veilig en efficiënt gebeurt, moeten bedrijven altijd zorgen voor het juiste cloudnetwerk.



Transformatie van abonnements- en ‘as-a-service’-modellen

Nu bedrijven steeds minder vaak een fysieke kantoorruimte bezetten, is het voor hen niet meer rendabel om de fysieke infrastructuur die nodig is voor het printen in eigendom te hebben. Daarnaast kost deze infrastructuur tijd en middelen om te beheren.

Met een "cloud print infrastructuur as-a-service" krijgen gebruikers toegang tot een moderne, veilige printomgeving via een flexibel abonnement. Dit betekent dat voor gebruik van de printers wordt betaald en niet voor de printers zelf. Bedrijven hoeven zich niet langer zorgen te maken over resources en budgetkwesties die horen bij het bezitten van de printinfrastructuur. Een combinatie van verbonden Internet of Things (IoT)-apparaten, slimme diensten en cloudinfrastructuur via een abonnement, stelt bedrijven in staat om alle aspecten van de printomgeving te vereenvoudigen zoals de aanschaf, beheer en gebruik.



Cloudbeveiliging

Bij de keuze voor een cloudprovider richten veel wereldwijde IT-leiders zich op compliance en beveiliging. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor bedrijven die op de hoogte zijn van de AVG en andere Europese normen.

Beveiliging en cloud gaan hand in hand samen. Dit geldt vooral voor vragen zoals: "Hoe beschermt deze dienst de informatie van onze klanten en onze organisatie, en wie is verantwoordelijk voor de data?" De cloud biedt een gecentraliseerde en flexibele manier om informatie te delen met stakeholders en ervoor te zorgen dat deze in de juiste handen terechtkomt. Ook kunnen cloud-gebaseerde apparaten eenvoudig worden bijgewerkt met de nieuwste firmware en configuraties, zodat de apparatuur altijd up-to-date is met de meest recente beveiligingsstandaarden.

Cloud-gebaseerde producten en cloud-printinfrastructuur zijn belangrijke componenten voor hybride werk. Lexmark biedt bijvoorbeeld clouddiensten waarmee gebruikers eenvoudig hun documenten kunnen organiseren, binnen enkele minuten de juiste informatie kunnen vinden en overbodige bezoekjes aan de printer kunnen vermijden.

In de huidige maatschappij moeten dienstverleners hun infrastructuur op afstand kunnen monitoren, beheren en beveiligen. Hoewel veel bedrijven zich snel hebben aangepast aan de cloud, is het belangrijk dat zij de juiste cloudoplossingen implementeren, zich aanpassen aan snelle veranderingen in de markt en de rol van beveiliging begrijpen. Zo blijft de innovatie immers voortduren.