 Multi-cloud vraagt om andere aanpak infrastructuurmonitoring

Multi-cloud leidt tot toenemende complexiteit - Dynatrace heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek onder 1.300 CIO’s en senior IT-medewerkers, naar de uitdagingen bij het implementeren van een multi-cloudstrategie. Daaruit blijkt dat zo’n strategie leidt tot toenemende complexiteit en het overladen van beheerteams met data over de continu veranderende infrastructuur.



Als gevolg hiervan verspillen deze teams veel tijd aan handmatige routinematige taken en worden ze beperkt in het versnellen van innovatie, waardoor ze meer behoefte hebben aan AI en automatisering.



Belangrijke onderzoeksresultaten

99 procent van de organisaties heeft al een multi-cloudomgeving die gemiddeld uit vijf platformen bestaat, zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform en IBM Red Hat

Organisaties gebruiken gemiddeld zeven verschillende monitoringtools voor het beheren van de multi-cloudomgeving en 57 procent heeft moeite om de performance en het verbruik van de volledige infrastructuur te optimaliseren

81 procent van de ondervraagde CIO’s en senior IT-medewerkers zegt dat het gebruik van Kubernetes hun infrastructuur zowel dynamischer als uitdagender om te beheren maakt

56 procent van de respondenten zegt dat traditionele monitoringoplossingen niet meer voldoen in omgevingen met multi-clouds en Kubernetes

61 procent zegt dat blinde vlekken in hun multi-cloudomgeving een groter risico voor de digitale transformatie is geworden, omdat ze de infrastructuur moeilijker volledig kunnen monitoren

58 procent ervaart dat voor infrastructuurmonitoring meer resources nodig zijn omdat het gebruik van cloudservices toeneemt en de beheerteams moeten switchen tussen verschillende tools en dashboards voor de gewenste inzichten

Bijna de helft (42 procent) van de tijd die beheerteams beschikbaar hebben is nodig voor handmatig routinematig werk, waardoor ze kansen missen om de business te ondersteunen met innovaties

Ruim de helft (56 procent) is van mening dat de traditionele monitoringmethode vervangen moet worden door een platform voor ‘end-to-end’ monitoring van multi-cloudongevingen Multi-cloudstrategie

"Multi-cloudstrategieën zijn belangrijk om de snelheid van digitale transformatie te kunnen bijbenen, maar zijn ook moeilijker te beheren," zegt Bernd Greifeneder, oprichter en chief technology officer van Dynatrace. "De afhankelijken groeien namelijk exponentieel, gevoed door een snellere frequentie van implementaties en veranderingen van cloudarchitecturen. Verder maken open-source technologieën de gehele omgeving ook complexer door het toevoegen van meer data die teams moet verwerken. Daar komt nog bij dat elke cloudservice of -platform een eigen monitoringoplossing heeft. Om een volledig inzicht te krijgen worden teams gedwongen analyses uit verschillende oplossingen te halen en deze handmatig samen te voegen tot een overkoepelend dashboard. Organisaties moeten een manier vinden om beheerteams te helpen alle tijd die ze besteden aan handmatige taken te verminderen en zich te focussen op strategisch werk, namelijk nieuwe hoge kwaliteit diensten leveren aan klanten."



AI-gebaseerde oplossingen

"IT-beheerteams hebben behoefte aan AI-gebaseerde oplossingen die zoveel mogelijk routinematige en handmatige taken kunnen automatiseren," concludeert Greifeneder. "Met geautomatiseerde monitoring kunnen beheerteams de handmatige werkzaamheden verminderen en hybride multi-cloudomgevingen volledig monitoren. Alleen is monitoring nog niet genoeg, omdat ze ook behoefte hebben aan exacte antwoorden die helpen de veranderende infrastructuur op een effectieve en efficiënte wijze te blijven optimaliseren. Organisaties hebben een slimmere aanpak nodig, die AI, automatisering en ‘end-to-end’ inzichten combineert, om tijd vrij te maken en de beheerteams te laten focussen op het versnellen van innovaties en het optimaliseren van de gebruikerservaringen."



Het rapport ‘The move to multicloud environments has broken traditional approaches to infrastructure monitoring’, is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek van Coleman Parkes, in opdracht van Dynatrace, onder 1.300 CIO’s en senior IT-medewerkers van organisaties met meer dan 1.000 medewerkers. 600 respondenten werken in Europa, 200 in de Verenigde Staten, 100 in Latijns-Amerika, 250 in Azië-Pacific en 150 in het Midden-Oosten.