Vijf trends voor werken in de cloud Welke trends en factoren hebben komend jaar invloed op werken in de cloud? - Overstappen van werken met een server naar met de cloud is een trend die enkele jaren geleden al is ingezet. Door COVID19 is die trend de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling terechtgekomen. Welke trends en factoren hebben komend jaar invloed op werken in de cloud? Mark de Bont, Application Lifecycle Management Specialist bij TMC, benoemt in dit artikel vijf trends van werken in de cloud.



1. Europese wetgeving

Ondanks dat je kunt werken met servers over de hele wereld werkt Mark veelal met cloud-locaties in Europa. Dit heeft te maken met dat er veel gevoelige data wordt opgeslagen en beheerd, waarvan je verzekerd wil zijn dat ze veilig zijn. Sommige organisaties werken liever niet met clouds buiten Europa omdat ze willen voorkomen dat hun data in verkeerde handen terechtkomt. Ook al werken ze in Amerika al veel langer en meer in de cloud, tegenwoordig bieden steeds meer leveranciers hun klanten de keuze waar data wordt opgeslagen. Dat heeft alles te maken met de verschillende privacywetgevingen. In Amerika en China hanteren ze andere regels dan in Europa. Europa is bijvoorbeeld meer gericht op privacy en een stuk kritischer op de daarvoor geldende wet- en regelgeving dan Amerika. Niet zo vreemd dat Europese bedrijven steeds vaker kiezen voor clouds in Europa.



2. Extra goede beveiliging

De coronacrisis heeft de transitie van werken met een server naar werken in de cloud versneld. Een server staat namelijk op een kantoor en het kost tijd en energie om die ‘open’ te zetten voor iedereen die op een andere locatie dan dat kantoor werkt. Doordat steeds meer mensen vanuit huis werken moeten ook meer mensen op afstand toegang krijgen tot die server. Dat kost tijd en iedereen weet: tijd is geld. De cloud is voor iedereen die vanuit huis werkt te bereiken waardoor je gemakkelijker toegang krijgt dan tot een server. Daarnaast vragen de vele thuiswerkplekken om een nog betere beveiliging. Wat bij de cloud absoluut het geval is. In de cloud staat de data van jouw bedrijf en dat van vele anderen. Die wordt met man en macht beschermd waardoor je verzekerd bent van een goede beveiliging. Daarnaast worden op verschillende locaties back-ups gemaakt. Valt er bijvoorbeeld een computer van Atlassian in Dublin uit, dan neemt een andere computer in Frankfurt het over. Zo kan je als bedrijf met een gerust hart verder werken.



3. Minder kosten

Voor kleinere bedrijven zijn lagere kosten een belangrijke reden om de cloud te verkiezen boven een server. Startende ondernemers beschikken niet altijd over middelen om met een eigen server te werken. Je hebt hiervoor aparte servers nodig met een eigen infrastructuur en database. Je bent veel tijd kwijt om die in te richten en het softwarepakket te draaien. En dan komen daar nog kosten bij voor softwarelicenties, eigen onderhoud en de beveiliging ervan. Startende ondernemers hebben dit geld niet of besteden dit liever aan andere zaken. Geef ze eens ongelijk. Daar komt bij dat in een tijd waar informatie 24 uur per dag bereikbaar moet zijn, servers moeilijker die continue beschikbaarheid kunnen garanderen. Doen ze dat wel, dan betekent dat automatisch hoge kosten omdat de informatie continu bijgewerkt, onderhouden en beveiligd moet worden. Mede daarom kiezen nieuwe en kleine bedrijven voor werken in de cloud. Het is laagdrempeliger, je kunt direct beginnen en de kosten zijn relatief lager.



4. Altijd up-to-date

Een ander voordeel en belangrijke trend is dat innovaties in de cloud sneller gaan dan bij een server. De ontwikkeling van de cloud gaat zelfs exponentieel sneller dan die van servers: clouds rollen bijvoorbeeld meerdere keren per dag een update uit. Terwijl dat bij een server slechts een of twee keer per jaar gebeurt. Daarnaast willen klanten een zo fijn mogelijke ervaring wat betreft functionaliteit en gebruikerservaring. Ook daarin is de cloud beter dan de server. Je speelt hiermee beter en sneller in op de laatste trends en mogelijkheden. Een ander voordeel is dat de inrichting van de cloud sneller is aan te passen waardoor de innovatiesnelheid aanzienlijk hoger ligt dan die van een server. Ook heb je meer zeggenschap in wat je kunt doen als het gaat om toegang verlenen tot specifieke informatie, inzetten van rekenkracht en de grootte van het geheugen. Met de cloud werk je dus altijd in de laatste stand van zaken waardoor het innovatievoordeel veel groter is.



5. Makkelijker samenwerken en innoveren

Dankzij werken in de cloud wordt ook de samenwerking tussen bedrijven makkelijker. Alle informatie staat op eenzelfde plek waardoor je sneller kunt communiceren. Denk bijvoorbeeld aan Teams. Je maakt eenvoudig contact met klanten of opdrachtgevers die ook met Teams werken. Een chatbericht is snel verstuurd en een videocall is zo ingepland. Dit zorgt voor een andere dynamiek waardoor je sneller met klanten kunt schakelen. Vergeleken met werken in de cloud is contact maken met anderen een stuk lastiger wanneer je werkt met een eigen app of server.

Daarnaast beweegt de cloud automatisch mee met de grootte van jouw bedrijf. Of je nou werkt met één of duizenden gebruikers, het platform waarop je draait en de rekenkracht die nodig is, schaalt mee. Niet alleen gaat samenwerken in de cloud makkelijker, ook Artificial Intelligence komt hier beter tot zijn recht. Op een server heb je alleen de data van het eigen bedrijf tot je beschikking waardoor je minder goed voorspellingen kunt maken. In de cloud is veel meer data beschikbaar die je kunt inzetten voor voorspellingen met AI. Veel fabrikanten analyseren bijvoorbeeld hoe hun product gebruikt wordt. Wordt bijvoorbeeld de aankoopknop optimaal gebruikt? En welke functies worden eigenlijk nooit gebruikt? Werken in de cloud bevordert AI en is dus ook een extra aanjager voor productinnovatie.



Past het ook?

Steeds meer klanten willen overstappen van werken met een server naar werken in de cloud. Maar van zomaar overstappen is geen sprake. Migreren kost tijd. Daar komt bij dat geen enkele klant of organisatie hetzelfde is. Mark de Bont: "We onderzoeken daarom altijd eerst de omgeving en kijken we naar koppelingen en het huidige systeem. Op basis daarvan geven we een eerste advies en stellen we de vraag wat bij de organisatie en de inrichting van werkprocessen past. Werken in de cloud is misschien wel sneller, toegankelijker en innovatiever. Met een server ben je beter in staat om een eigen manier van werken te creëren en klantspecifieke zaken te gebruiken. Zaken die je in de cloud niet standaard over kunt nemen. Kies daarom datgeen wat bij jouw organisatie én manier van werken past!"



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Vijf trends voor werken in de cloud Vertrouwen in IT-teams neemt toe, Onderzoek toont kloof tussen commitment en daadwerkelijke actie op het gebied van diversiteit en inclusie Gerelateerde nieuwsitems De trends in Digital Workspace Management voor 2022 Vraag naar moderne mainframes en cloud neemt toe Mythbusters: drie waarheden over workloads en de cloud Cloudmigratie blijft wereldwijd sterk groeien ondanks zorgen over security Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.