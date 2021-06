 Vijf tips om nieuwe medewerkers doeltreffend te onboarden

Een inwerkprogramma succesvol digitaal implementeren - Een goed inwerktraject is belangrijk om nieuwe medewerkers zich één met de organisatie te laten voelen. Maar wat zijn daarvoor de online mogelijkheden? Wanneer u even niet met ze kunt bijpraten bij het koffieapparaat of wanneer ze voor iedere kleine vraag naar uw bureau toe kunnen lopen?



Een digitaal inwerkprogramma is hier heel geschikt voor, maar moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om succesvol te zijn. Henny Hoekstra van online leerplatform Pluvo legt u precies uit hoe dat te doen.



Betrek de nieuwe medewerker zo snel mogelijk

Preboarding zorgt ervoor dat de medewerker direct na het tekenen van het contract wordt betrokken bij de organisatie. Zo krijgt de medewerker bijvoorbeeld twee weken voor de eerste werkdag een welkomstpakket toegestuurd met daarin een persoonlijk kaartu van het team. Maak het extra speciaal door een week voor de eerste werkdag nog een bloemetu te laten bezorgen.

Misschien heeft de nieuwe aanwinst van het bedrijf nog vragen? Stuur hem of haar ruim voor de eerste werkdag email met daarin ruimte voor vragen. Dit is goed voor zowel het bedrijf als de kandidaat. De één ontvangt waardevolle input voor het onboardingprogramma en de ander voelt zich gezien en gehoord.

E-learning wordt heel vaak gebruikt voor preboarding en onboarding, daarin is echt een trend aan het ontstaan. De wensen van de nieuwe medewerker kunnen namelijk goed verwerkt worden tot een persoonlijk, op maat gemaakt inwerkprogramma.



Wat zeggen de collega’s?

‍Iedere eerste dag is spannend. Wanneer alle collega’s al weten dat er die dag iemand begint en diegene hartelijk verwelkomen neemt dat gelijk al wat druk van de ketel.

Vertel het team daarom tijdig wanneer de nieuwe collega gaat starten, wat hij gaat doen en waar hij gaat werken en plan een digitale kennismakingskoffie in aan het begin van de ochtend.



Zorg voor een persoonlijk leertraject

‍Combineer de vragen van de nieuwe medewerker met de bestaande opleidingsfaciliteiten tot een persoonlijk digitaal leertraject. Een mix van inwerkmodules en standaard trainingen werk daarvoor het beste, waarbij er ook interactie is met medewerkers die al langer in dienst zijn.



Tijd is belangrijk

‍De eerste tijd bij een nieuwe werkgever wordt intens beleefd. Word iemand tussen twee (online) afspraken in gepropt, of misschien in de waan van de dag zelfs vergeten, dan doet dat af aan het werkplezier. Bouw daarom voldoende ruimte in voor het inwerkprogramma, zowel voor de nieuwe medewerker als voor degene die hem of haar begeleidt.



Controleer de voortgang

Na het inwerkprogramma is het inwerken zelf nog niet klaar. Dat duurt zeker een half jaar. Controleer dus regelmatig of er nog vragen zijn en of de kersverse collega behoefte aan extra modules bijvoorbeeld.



Succes meten

Waaraan is te meten dat het digitale inwerkprogramma succesvol was? Daarvoor zijn vier puntenbelangrijk: de nieuwe medewerkers zijn binnen een korte periode productief aan het werk, er is meer betrokkenheid en bevlogenheid bij de new-hires, er is minder uitstroom in het eerste jaar en medewerkers ervaren meer structuur.



Hopelijk is dit een goede leidraad om ook uw medewerkers succesvol digitaal in te werken. Er zijn tal van online tools beschikbaar om een online inwerkprogramma te maken, die handig aan te passen zijn naar de persoonlijke wensen en werkzaamheden van de nieuwe collega.