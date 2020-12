 Waarom data de redding zijn voor het gesprek bij de koffieautomaat

Krijg op afstand inzicht in de behoeften van uw medewerkers - Beperkingen die tijdens de COVID-19-pandemie door de overheid zijn ingevoerd, hebben de manier waarop we werken plotseling - en in veel gevallen permanent - veranderd. Deze veranderingen hebben gevolgen voor elk bedrijfsonderdeel, maar misschien vooral voor HR. Nu alle medewerkers overschakelen op werken op afstand zijn een volledige heroverweging van managementstijlen en -strategieën en een nieuwe manier om personeel betrokken te houden noodzakelijk.



"Medewerkers zijn de sterkste troef van een bedrijf. Daarom is het nu van het grootste belang ervoor te zorgen dat zij zich gehoord en gesteund voelen, er begrip is voor hun individuele omstandigheden en hen te voorzien van alle tools die ze nodig hebben om productief te zijn in deze nieuwe werkwereld," zegt Martine Niermans, directeur Nederland bij Zendesk. Niermans geeft aan dat data de nieuwe bondgenoot is in het faciliteren van deze zaken. Het helpt HR-professionals en managers op de hoogte te blijven en verbonden te blijven met medewerkers, zelfs als er op afstand wordt gewerkt.



Op afstand inzicht krijgen in de behoeften van medewerkers

Tijdens een normale dag op kantoor hebben werknemers doorgaans ruimschoots de gelegenheid om hun gevoelens en meningen te delen met hun collega’s en managers. Dit gebeurt meestal bij de koffieautomaat, de lunch in het personeelsrestaurant, na een meeting of tijdens een teambuilding activiteit. Niermans: "Zonder de fysieke nabijheid die een kantoor biedt, hebben medewerkers nu veel minder mogelijkheden om zich te uiten. Het is veel formeler om ‘apart’ contact op te nemen, en een manager een ​​telefoongesprek of videovergadering in te laten plannen. Daardoor duurt het langer voordat werknemers om hulp vragen en is het voor managers moeilijker om de stemming binnen het team te peilen.

Om het gemis aan live contactmomenten te compenseren, is het belangrijk om regelmatige, virtuele 1-1 meetings met collega’s op te zetten. Managers kunnen teams ook aanmoedigingen om aan contact te houden via community-tools zoals Slack en de teamcultuur levend te houden door het organiseren van online borrels, quizzes of competities. Maar we zien nu ook dat data een steeds belangrijkere rol kan spelen, waardoor HR-teams in staat zijn de stemming te peilen en tijdig kunnen bijsturen."



Gevoelens en zorgen

HR-afdelingen zetten regelmatig enquêtes uit bij medewerkers waarbij de antwoorden helpen in te schatten hoe werknemers zich voelen en welke zorgen ze mogelijk hebben. Niermans geeft aan dat data van inkomende helpdesk-vragen ook essentiële informatie geeft over waar werknemers meer ondersteuning bij nodig hebben. Niermans: "Door bij te houden welke artikelen en informatie worden geraadpleegd via het ‘help center’ van het bedrijf, kunnen HR-managers achterhalen welke onderwerpen op bepaalde momenten belangrijk zijn voor werknemers."



De toekomst van HR-management

Niermans geeft aan dat terwijl de pandemie zich blijft ontwikkelen, bedrijven zich zullen moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken. "Velen zullen misschien nooit meer terugkeren naar een traditioneel, fysiek kantoor zoals het was. HR-teams zullen daarom samen met managers hard moeten werken aan het beschermen van de bedrijfscultuur die zo belangrijk is voor medewerkers. Ook moet de cultuur meebewegen naar een meer digitale, virtuele manier van werken. Op die manier behouden medewerkers het gemeenschapsgevoel en de verbondenheid die zo belangrijk is voor het creëren van een sterk team."

Door slim data te gebruiken, empathie te tonen en responsief te zijn, kunnen managementteams, ondersteund door HR, ervoor zorgen dat ze blijven bouwen aan open en productieve relaties met werknemers. Hoewel er geen geroddel meer is bij het koffieautomaat, gaat de belangrijke feedback op deze manier zeker niet verloren.