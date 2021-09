Een blije thuiswerker leert drie minuten per dag

Leren kan al in drie minuten per dag - Nu thuiswerken steeds meer is ingeburgerd, wil je als werkgever ook deze werknemers goed opleiden en up to date houden. Dit vraagt wel om een andere benadering. Kennis en kunde binnen het bedrijf wordt namelijk niet meer bij het koffiezetapparaat onderling overgedragen. Werkgevers en hun HR/R&D afdelingen staan nu dan ook voor de uitdaging om thuiswerkers de juiste kennis, op de juiste plek èn op het juiste moment aan te bieden.



Liefst zo efficiënt mogelijk. Microlearnings bieden hiervoor de perfecte oplossing.

Bij Let’s Learn! geloven ze dat leren maakt dat je bij blijft. En dat is nodig om mee te kunnen gaan in deze tijd en op je werk. Doe je dit heel goed, dan loop je zelfs voorop! Maar om dit verschil te maken is continu leren essentieel. Is dit saai? Moeilijk? Te tijdrovend? Nee. Want als je iedere dag een beetje leert, doet het minder pijn en kost het minder moeite. Het spreiden van leermomenten zorgt zelfs dat je nieuwe stof beter onthoudt. De kunst voor de werkgever is om dit leren op het juiste moment te laten plaatsvinden, op de juiste plek aan te bieden en met genoeg afwisseling. Allemaal speldenprikjes in de vorm van microlearnings als trainingsvideo’s, korte e-learnings, podcasts etc. Op deze manier leer je niet alleen effectief, maar ook met plezier. Het motiveert zelfs om door te blijven leren.

Drie minuten leren per dag. Dat is wat werkt. Dat is wat nodig is om bij te blijven. Ook voor de thuiswerker. Heb jij vandaag al 3 minuten geleerd? Begin direct nog met deze korte podcast over Microlearning.