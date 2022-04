 Recruiters blinken uit door gebrek aan humor

Humor leidt tot meer werkgeluk - Lachen activeert de productie van endorfine in de hersenen, ook wel ‘gelukshormonen’ genoemd. Lachen versterkt tevens het immuunsysteem en stimuleert het herstellend, zelfgenezend vermogen. Lachen zorgt ook nog eens voor minder stresshormonen (cortisol, adrenaline en noradrenaline) en vormt daarmee ook een bescherming tegen burn-outs (Morreal, 2016).



Daarom is lachen zonder meer gezond en zal een gezonde dosis humor bijdragen aan het ervaren van duurzaam werkgeluk. Naast het feit dat humor op de werkvloer je stress verlaagt en een boost geeft aan je vitaliteit, draagt humor ook nog eens bij aan een betere samenwerking en een fijnere werkomgeving!



Transport versus recruitment

In dit kader is het opmerkelijk dat uit recent onderzoek van MatchQ in samenwerking met Recruitin blijkt dat recruiters vergeleken met andere beroepsgroepen over relatief weinig humor beschikken.

In dit onderzoek onder een representatieve steekproef van de Nederlandse Beroepsbevolking zijn meerdere beroepsgroepen met elkaar vergeleken in hun score op de ‘Humor Index’ (behaald percentage).

Deze door MatchQ ontwikkelde en in de praktijk gevalideerde vragenlijst meet zowel de mate waarin iemand over een gevoel voor humor beschikt als de mate waarin iemand humor op het werk effectief weet in te zetten.

De cijfers laten overduidelijk zien dat de Transport -en Logistieksector met een totaalscore van 75 procent de Recruitmentsector (slechts elf procent) significant én ver overstijgt. Zelfs binnen de Overheid blijkt zowel het gevoel voor humor als de inzet van humor vele malen hoger te liggen. Dit effect blijft ook overeind na weging van de mogelijke invloed van demografische kenmerken.



Welk type humor heb jij?

Niet iedereen beschikt over hetzelfde gevoel voor humor. Doe de Humortest en ontdek welk type humor jij hebt!