 De leukste 1 april grappen-apps voor op kantoor

Vul uw grappenarsenaal aan met gratis apps - De ultieme dag voor grapjassen staat weer voor de deur; 1 april! De dag van grappen en grollen, humor en schrikreacties. Bent u er al klaar voor?



Hieronder namens Tele2 een aantal apps die uw grappenarsenaal aanvullen. Hiermee zult u gegarandeerd awkward situaties creëren. Laat de dag van de dommerik maar komen!



Scheten raken niet uit de mode

Het stinkt, maakt geluid en er is niet aan te ontkomen. Een klassieker onder de 1 april grappen. Creëer een heerlijk, ongemakkelijke sfeer op kantoor door de digitale scheten soundboard. Gegarandeerd een neusknijpende situatie. Dit soort soundboard apps zijn alom bekend en veelal gratis te downloaden, dus pak uw kans! Gratis soundboard apps zijn bijvoorbeeld de Tap & Fart app voor iOS en de Fart Sounds Machine app voor Android.



Is your refrigerator still running?

Nog een klassieker, de prank calls. Laat ‘iemand’ bellen naar uw telefoon met een Fake Caller app, zoals de politie, uw werkgever of een bekend persoon. Kies zelf uit meerdere ‘bellers’, afbeeldingen en namen. Stel vervolgens een timer in en wachten maar. Zet de telefoon op speaker, ga het ongemakkelijke gesprek aan en houdt uw collega’s voor de gek. Prank call apps zijn gratis te downloaden, zoals Who’s Calling voor iOS en Valse Oproep voor Android.



Dude, your car!

Een perfecte app om een collega op 1 april voor de gek te houden. Met de ‘Dude, your car!’ app kunt u foto’s bewerken zodat het lijkt alsof er schade zit aan een auto. Maak een foto van de auto van een collega, bewerk de foto met bijvoorbeeld een ster in de voorruit en een wielklem om een van de wielen. Laat dit met volle overtuiging zien aan een collega en geniet van de geshockeerde reactie. De app ‘Dude, your car!’ is te downloaden voor €1,09 voor iOS. Voor Android is het alternatief gratis.



Verander uw profielfoto

Maakt u op kantoor gebruik van een programma waar medewerkers een profielfoto hebben? Dan zijn deze apps perfect voor op 1 april. Maak een ‘selfie’ of gebruik uw huidige profielfoto en haal deze door apps zoals Fatbooth en Oldbooth. Collega’s kunnen niet geloven wat ze zien, u bent ineens tientallen kilo’s aangekomen of jaren ouder geworden.

Ideaal voor een minimale schrikreactie. Oldbooth is gratis te downloaden voor Android gebruikers. Fatbooth is voor beide gratis te downloaden.