 Werkrelaties onder druk tijdens de coronacrisis?

Dit vraagt om een nieuwe makkelijke management tool. - Samenwerken heeft voor bedrijven door de coronacrisis een andere dimensie gekregen. Omdat samenwerken de basis is voor een goede bedrijfsvoering, hebben Dé Arbeidsmediators een handige online tool ontwikkeld die werkgevers helpt bij het creëren en behouden van een fijne samenwerking. Zijn er spanningen op de (digitale) werkvloer, dan brengt deze tool de arbeidskwestie eenvoudig in kaart.



Op deze manier kunnen werkgevers snel en gericht handelen. Deze tool heet ‘de Samenwerkingsscan’ en kan door organisaties momenteel kosteloos worden ingezet via samenwerkingsscan.online.



Samenwerken is niet altijd even makkelijk.

Samenwerken vraagt van mensen energie en aandacht. Het is een proces waar medewerkers zich niet altijd goed bewust van zijn. Zij moeten zich verplaatsen in de rol van hun collega. Dat kunnen ze, maar hebben ook te maken met verschillende en soms tegenstrijdige emoties, drijfveren en behoeften. Zeker in deze tijd waar veel is veranderd in de samenwerking; door een nieuwe werksituatie, meer werkdruk, verlies aan opdrachten, minder face-to-face communicatie of andere gevolgen van het werken op afstand.



Werkrelaties kunnen worden hersteld.

Dé Arbeidsmediators, een landelijk samenwerkingsverband van MfN geregistreerde arbeidsmediators, werken aan werkrelaties. Ook in deze bijzondere tijden. Zij geloven dat werkrelaties ten alle tijden hersteld kunnen worden. Na hun inzet gaan werknemers tevreden de samenwerking weer met elkaar aan of besluiten ieder een eigen weg te gaan.



Zelfmanagement tools als eerste hulpmiddel.

Door kennis en kunde te delen en de juiste tools te ontwikkelen helpen Dé Arbeidsmediators organisaties in eerste instantie de samenwerking zélf te managen. Mocht de spanning onverhoopt toch oplopen of zelfs leiden tot een (dreigend) conflict, dan staat er een landelijk netwerk aan mediators klaar om uw organisatie te helpen deze conflicten alsnog duurzaam op te lossen.



Herkennen van spanningen = sleutel tot succes.

Het tijdig herkennen van spanningen is de sleutel voor het managen van een goede samenwerking. Daarnaast bespaart het een organisatie honderden tot duizenden euro’s als een arbeidsconflict kan worden voorkomen.



De Samenwerkingsscan: eerste hulp bij spanningen op de werkvloer.

Om organisaties te helpen, hebben Dé Arbeidsmediators ‘de Samenwerkingsscan’ ontwikkelt om snel een arbeidskwestie in kaart te brengen. Hierdoor kunnen organisaties snel en gericht handelen om de werkrelatie te herstellen. De Samenwerkingsscan is een online vragenlijst gebaseerd op de escalatieladder van Glasl: een veel toegepast managementmodel bij conflicthantering. Dit kalenderjaar kunnen organisaties nog gratis gebruik maken van deze tool. Meer informatie hierover is te vinden op samenwerkingsscan.online