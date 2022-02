 Bijverdieners: toffe job scoort hoger dan goed salaris

Goede sfeer en marktconform salaris belangrijk voor jongeren - Het is voor werkgevers heel lucratief om naast de vaste medewerkers, ook voor bijverdieners te investeren in een aantrekkelijke werkplek, concludeert NOWJOBS op basis van een onderzoek onder ruim 600 bijverdieners. Jongeren met één of meerdere bijbanen vinden flexibiliteit en een marktconform salaris belangrijk, maar een tof bedrijf om voor te werken en een leuke sfeer op de werkvloer tellen minstens zo zwaar mee bij de keuze voor een bijbaan.



Jongeren met één of meerdere bijbanen zijn in eerste instantie op zoek naar werk dat matcht met hun agenda. Ze geven de voorkeur aan een bijbaan op tijden die passen bij hun rooster. Een marktconforme vergoeding voor deze flexibele werkzaamheden vinden ze daarbij ook heel belangrijk.

Jongeren zijn daarnaast ook gevoelig voor het imago van het bedrijf waarvoor ze werken en voor de ‘fun at work’ factor. "Uit de resultaten kunnen we opmaken dat bijverdieners erg loyaal zijn, loyaler dan de meeste werkgevers wellicht denken, " zegt Reinier Vastenburg, Country Manager van NOWJOBS Nederland. "Ze willen weliswaar graag werken op dagen en tijdstippen die hun zelf het beste uitkomen, maar keren tegelijkertijd het liefst terug naar die ene werkgever waar het gewoon leuk is."



Toffe job scoort hoger dan goed salaris

Uit de analyse van de onderzoeksresultaten door NOWJOBS blijkt overigens dat vooral voor vrouwelijke bijverdieners plezier in het werk zwaar meetelt. Maar liefst 41 procent van de ondervraagde vrouwen geeft aan dit aspect erg belangrijk te vinden (tegen 23 procent bij mannen). Mannen daarentegen vinden het salaris belangrijker dan vrouwen en kiezen hun bijbanen daar ook vaker dan vrouwen op uit. Over de gehele linie hebben zowel mannen als vrouwen een duidelijkere voorkeur (70 procent) voor een toffe baan dan voor een goed salaris. Dat laatste verklaart volgens Vastenburg dat een baan in de horeca nog steeds veruit het populairst is (met name op festivals), al stijgt een baan als bezorger ook sterk in populariteit.

NOWJOBS ziet het onderzoek vooral als indicatie dat het voor werkgevers loont om ook te investeren in een aantrekkelijke werkplek voor jongvolwassenen. Vastenburg: "Ons advies is tweeledig. Eén: probeer bijverdieners niet in te kaderen in vaste dagen en vaste uren, want dan ben je ze snel kwijt. En biedt ze ook de mogelijkheid om af en toe een paar dagen te werken in een job die ze ook heel leuk vinden, zoals bijvoorbeeld op een festival. Door zelf flexibel te zijn, behoud je je bijverdieners. Twee: zorg ervoor dat ze het ook leuk vinden om voor jóú te werken. Op die manier kun je als werkgever een behoorlijk loyale groep goed ingewerkte bijverdieners om je heen verzamelen. Je bouwt een favorietenpoule op waarmee je probleemloos schommelingen in de personeelsbezetting kunt opvangen."