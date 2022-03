 Genderloonkloof doorn in oog van nieuwe werkgeneratie: ‘het zijn activisten’

Jongeren hebben diversiteit hoog in het vaandel - Jongeren werken maar wat graag bij werkgevers die hen een goede werk-privé-balans bieden. Maar voor deze activistische generatie is één ding nóg belangrijker: vrouwen moeten hetzelfde verdienen als hun mannelijke collega’s. ‘Werkgevers die vrouwen minder betalen dan hun mannelijke collega’s zijn onaantrekkelijk.’ Dat zegt een overgrote meerderheid van de nieuwe generatie werkzoekers, althans.



Cijfers uit nieuw onderzoek van CompanyMatch.me in samenwerking met De Virtuele Banenbeurs maken dat duidelijk.



Liever gelijkheid dan individuele voordeeltjes

De uitkomsten van het rapport liegen er niet om. Maar liefst 91 procent van de respondenten gaf aan het belangrijk te vinden dat een werkgever mannen en vrouwen hetzelfde betaalt als ze dezelfde functie doen.

Met dat hoge percentage staat ‘mannen en vrouwen gelijk betalen’ zelfs bovenaan de wensenlijst van de nieuwe werkgeneratie. Wat hen betreft is een loonkloofloze werkgever dan ook aantrekkelijker dan een werkgever die je je eigen werktijd laat bepalen. Een werkgever die niet op sekse discrimineert troeft bovendien werkgevers met een vierdaagse werkweek af.

Aan het onderzoek, waarin honderden respondenten in een online enquête werd gevraagd wat ze belangrijk vinden bij werkgevers, deden voornamelijk mensen van onder de dertig mee.



Activistische generatie

"Dit onderzoek laat zien hoe activistisch de nieuwe generatie is," vertelt Marieke Wehner. Ze is managing director bij De Virtuele Banenbeurs, opdrachtgever van het onderzoek.

Volgens Wehner laat de nieuwe generatie in dit onderzoek zien anders te zijn dan de beroepsbevolking van weleer. "Vroeger zou je misschien denken: vervelend dat deze werkgever op gender discrimineert, maar hier is wel een mooie baan voor mij te halen. Nu zie je dat jongeren liever voor een werkgever werken die iedereen gelijk behandelt, dan voor een werkgever die jou individueel voordeeltjes geeft. Daarom doet ‘mannen en vrouwen verdienen hetzelfde’ het in dit onderzoek beter dan ‘een vierdaagse werkweek'."



De Virtuele Banenbeurs

De Virtuele Banenbeurs, het evenement dat Wehner en haar team op 7 april organiseren, houdt rekening met de activistische aard van haar doelgroep. "Op 7 april gaan wij een online experience bouwen om mensen van de nieuwe werkgeneratie met hun loopbaan te helpen",,vertelt ze. "De digitale omgeving past goed bij de doelgroep, en dat geldt ook voor onze normen en waarden."

"Diversiteit en inclusiviteit hebben we bijvoorbeeld hoog in het vaandel – bezoekers kunnen op De Virtuele Banenbeurs onder andere terecht bij masterclasses en workshops over vrouwelijk leiderschap."



Een bos tegen klimaatverandering

Een ander thema dat de nieuwe generatie nauw aan het hart gaat is klimaatverandering, weet Wehner. "Ook wat dat betreft hebben we naar onze doelgroep geluisterd. Voor ieder uur dat je De Virtuele Banenbeurs bezoekt, planten wij één boom," legt ze uit. "We verwachten 3500 mensen en we hopen dat iedere bezoeker gemiddeld iets meer dan twee uur blijft. Wie weet zorgen we straks wel voor bijna tienduizend nieuwe bomen – dat is bijna een heel bos!"