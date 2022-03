 Hybride werken is ook na corona cruciale arbeidsvoorwaarde

Een op drie werknemers zoekt andere baan als er weer volledig op kantoor gewerkt moet worden - Een op de drie Nederlandse werknemers geeft aan te veranderen van baan als hun werkgever hen verplicht om volledig terug naar kantoor te gaan. 85 procent van de werknemers wil bovendien dat de baas niet bepaalt op welke dagen zij naar kantoor moeten komen, dat willen zij zelf bepalen. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Hybride Werken van KPN.



Hybride werken lijkt daarmee een blijvertje. 93 procent van de werknemers zegt, na twee jaar grotendeels thuiswerken, een goede balans te hebben gevonden tussen werken vanuit huis en werken op kantoor. Nog slechts een op de vier werknemers denkt dat hybride werken over een tijdje helemaal verdwenen is en alles weer wordt zoals voor Corona.

Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt en lid van de Raad van Bestuur van KPN: "De thuiswerkplek heeft zijn plek in huis definitief gevonden. Drie kwart van de werknemers heeft thuis een aparte thuiswerkplek ingericht en vrijwel alle werknemers (98 procent) zeggen deze plek te behouden. Voor een op de drie is hybride werken een cruciale arbeidsvoorwaarde geworden, zij gaan zelfs op zoek naar een andere baan als de baas hen verplicht om alle dagen naar kantoor te komen."



Dinsdag en donderdag populairste kantoordagen

Hybride werken is voor velen een gewoonte geworden. Nu het thuiswerkadvies is aangepast, gaat twee derde weer twee of drie dagen per week naar kantoor. Dinsdag en donderdag zijn daarbij de populairste dagen, 46 procent van de werknemers zegt op deze dagen af te reizen naar de bedrijfslocatie. Slechts een op de zes bepaalt elke week opnieuw wat de kantoordagen worden. De kans om in de file te staan op dinsdag en donderdag lijkt dan ook onvermijdelijk. Op de vraag hoe laat werknemers verwachten op het werk aanwezig te zijn, zegt meer dan de helft er tussen 8.00 uur en 9.00 uur te zijn. Bijna 40 procent vindt het eigenlijk nog niet nodig om naar kantoor te gaan, maar voelt zich hiertoe gedwongen omdat andere collega’s wel op kantoor aanwezig zijn.

"Bij KPN zoeken we samen naar een goede balans tussen thuis en op kantoor werken," vervolgt Snoep. "Met die ervaring en de uitkomsten van de Monitor Hybride Werken in de hand, adviseer ik werkgevers vooral in gesprek te gaan met hun medewerkers over de invulling ervan. Maak afspraken met elkaar over wanneer, waar én waarvoor je elkaar op kantoor wilt ontmoeten. Dat leidt naar de ideale hybride werkweek voor elk team en individu. En bouw het rustig op, voor veel mensen is de overgang van veel thuiswerken naar weer meer op kantoor, een grote stap."