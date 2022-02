  Het Rijk is voor het derde jaar op rij de meest favoriete werkgever

Shell komt de top drie binnen - Net als in 2019 en 2020 staat het Rijk bovenaan de lijst van meest favoriete werkgevers onder de Nederlanders, de Nationale Politie volgt op plek twee. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group, waarbij in totaal 23.676 personen zijn ondervraagd in 2020 en 2021. De GGZ en Google zijn dit jaar nieuw in de top tien.



Het Rijk en de Nationale Politie blijven het populairst onder de Nederlanders en bezetten de eerste en tweede plaats. Daarna volgen twee opvallende stijgers. Shell stijgt van vier naar drie en de Belastingdienst van negen naar vier. Ondanks de kritiek op de klimaatplannen van Shell en de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst zijn deze werkgevers dus meer in trek dan in 2020. "Slechte PR is ook PR, kunnen een aantal werkgevers denken als het gaat om hun stijging als voorkeurswerkgever. Deze werkgevers winnen aan aantrekkelijkheid vanwege de transitie die ze doormaken of de uitdagingen waarvoor ze staan. Wanneer deze organisaties uit het nieuws raken, bestaat de kans dat zij hun voorkeurspositie verliezen en uit de top tien of 25 geraken," aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group.



Grote stijgers binnen de gezondheidszorg

Er zijn veel medische werkgevers gestegen in de ranking. Zoals eerder benoemd staat de GGZ zelfs in de top tien, maar ook de GGD op plek 22, het Erasmus MC op plek 30 en het UMCG op plek 33 zijn respectievelijk tien, zestien en 25 plekken gestegen.

Daarnaast is er nog een aantal grote stijgers de top 25 binnengekomen. Apple is gestegen van 52 naar 20 en Ahold is twintig plaatsen opgeschoven naar plek 25. ProRail is ten opzichte van 2020 opgeschoven van 37 naar vijftien. John Voppen (CEO ProRail) zegt hierover: "Dat is geweldig nieuws. Als ProRail proberen wij een werkomgeving te zijn met betrokken collega’s. Het feit dat steeds meer mensen ProRail zien als een goede potentiële werkgever, komt door wat onze eigen collega’s uitstralen en laten zien. Elke dag weer. En daar zijn we trots op!"



Tegenstrijdigheden op het gebied van veiligheid en grote namen minder populair

Waar de Politie en Defensie als werkgevers in de top vijf staan, is het Ministerie van Veiligheid en Justitie een opvallende daler. Deze werkgever zakt van plek negentien naar 50. Verder heeft een aantal commerciële organisaties aan populariteit verloren. Coolblue (van zeventien naar 24), KPN (van achttien naar 34) en bol.com (van 23 naar 29) waren in 2021 minder in trek.

Ten opzichte van 2020 zien we twee organisaties niet meer terug in de top tien. ASML zakt van zeven naar elf en Rijkswaterstaat staat nu op plek dertien (voorheen op plek tien). Zowel in de top tien als in de top 25 is het aantal profit en non-profit organisaties redelijk gelijk verdeeld.