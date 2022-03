 Helft Nederlanders wil partner niet als collega

25 procent zou solliciterende wederhelft niet aannemen - Maar liefst 48 procent van alle Nederlanders wil zijn of haar partner het liefst niet als directe collega. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.038 Nederlanders met een vaste relatie, uitgevoerd door PanelWizard. Een kwart van alle ondervraagden zou hun wederhelft daarnaast niet aannemen wanneer hij of zij solliciteert op een openstaande vacature binnen hun bedrijf.



Van alle Nederlanders zijn Noord-Brabanders (31 procent) het minst bereid om hun solliciterende partner aan te nemen. Drentenaren en Friezen hebben hier met dertien procent opvallend weinig problemen mee. "Het lijkt erop dat veel Nederlanders werk en privé zoveel mogelijk gescheiden willen houden," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Door de jaren heen heb ik meerdere stelletjes zien ontstaan op de werkvloer. Ongeacht het verloop van de relatie, kiest vrijwel altijd één van de twee ervoor om uiteindelijk te vertrekken. Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat slechts vier procent van alle werkenden een relatie heeft met een collega."



Ongeschikt als baas

Niet alleen als collega’s, maar ook als leidinggevenden zijn veel partners niet populair. Zo zou maar liefst zestig procent van alle ondervraagden niet onder hun huidige partner willen werken. De belangrijkste reden hiervoor lijkt een gebrek aan knowhow. Zo stelt 58 procent van de ondervraagden dat wanneer zij hun baan zouden overdragen aan hun partner, hij of zij dit waarschijnlijk niet lang volhoudt. Mannen (zestig procent) zijn hierin nét iets stelliger dan vrouwen (56 procent). Een andere reden lijkt een gebrek aan collegialiteit; maar liefst negen procent van de respondenten heeft hun partner weleens betrapt op oncollegiaal gedrag tijdens bijvoorbeeld een telefoongesprek of thuiswerkdag. Erg opvallend is daarbij het verschil tussen mannen (zeven procent) en vrouwen (elf procent). Franke: "Tijdens de coronacrisis werkten veel Nederlanders ineens fulltime samen met hun partner. Zeker wanneer je twee jaar vanuit hetzelfde huis werkt, is het erg moeilijk om niet op elkaar te gaan letten. Ik kan me voorstellen dat je dan in sommige gevallen tot de conclusie komt dat je vriend of vriendin een hele fijne partner is, maar geen goede leidinggevende."



Ongevraagd advies

Ondanks dat ze geen collega’s zijn, geeft maar liefst 48 procent van alle Nederlanders hun partner weleens ongevraagd advies over zijn of haar werk. Met 51 procent maken vooral mannen zich hier schuldig aan, onder vrouwen bedraagt dit niet meer dan 45 procent. Goedbedoeld of niet; lang niet iedereen krijgt graag ongevraagd werkadvies van zijn of haar partner. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst een kwart van alle respondenten het vervelend vindt wanneer hun wederhelft zich bemoeit met hun werk. Vrouwen spannen met 27 procent de kroon, mannen scoren slechts 21 procent. Franke: "Het heeft even geduurd, maar sinds kort ben ik het werkadvies van mijn vriendin meer gaan waarderen. Linksom of rechtsom zit er eigenlijk altijd wel een kern van waarheid in. De vraag is alleen of ik op dat moment het geduld kan opbrengen om het te filteren. Vaak lukt me dat pas na een nachtje slapen."