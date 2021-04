 Een op zes mannen vindt dat partner te veel verdient

Negentien procent: “partner werkt minder hard dan ik dacht” - Maar liefst vijftien procent van de thuiswerkende Nederlandse mannen vindt dat zijn partner een te hoog salaris krijgt, nu zij door de coronacrisis meer zicht hebben op wat hij of zij tijdens een gemiddelde werkdag allemaal uitspookt. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.006 Nederlanders die samen met hun partner vanuit huis werken.



Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt te zijn dat een vijfde van alle ondervraagde mannen aangeeft dat hun wederhelft minder hard werkt dan zij voorafgaand aan de coronacrisis dachten.

Opvallend genoeg liggen deze percentages onder vrouwelijke respondenten fors lager. Zo stelt slechts een tiende van hen dat hun partner minder hard werkt dan ze pre-coronacrisis hadden gedacht en vindt maar zes procent dat hij of zij te veel verdient. "Mijn vriendin en ik werken nu bijna een jaar samen vanuit huis," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Waar ik eerst een klein beetje sceptisch was ten aanzien van haar werkhouding, moet ik nu eerlijk toegeven dat ze me het afgelopen jaar enorm heeft verrast. Iedere dag begint ze standaard een half uur eerder en ’s avonds zit ze nog regelmatig te mailen vanaf de bank. Wanneer ik er allang genoeg van heb, gaat zij vaak nog even door."



Minder uitdagend

Niet alleen de uitvoering, maar ook de inhoud van de dagelijkse werkzaamheden ligt door het verplichte thuiswerken onder een vergrootglas. Zo vindt maar liefst zeventien procent van de ondervraagden het werk van hun partner tegenwoordig minder leuk dan voorafgaand aan de coronacrisis. Dertien procent vindt het daarnaast minder uitdagend dan verwacht. Opvallend genoeg zijn vooral thuiswerkende mannen kritisch (21 procent en zeventien procent). Vrouwen scoren met slechts twaalf procent (minder leuk) en acht procent (minder uitdagend) fors lager. Franke: "Tijdens het avondeten praten mijn vriendin en ik vaak uitgebreid na over onze werkdag. Zo weet ik precies wie van haar collega’s stiekem een relatie hebben met elkaar en wie er met zijn- of haar partner in een scheiding ligt. Daardoor is het voor mij geen verrassing wat haar baan uiteindelijk allemaal behelst. Ik hoop dat dit andersom ook voor haar geldt."



Spijbelen

Uit het onderzoek blijkt verder dat niet alle thuiswerkers er een even strakke arbeidsethos op nahouden. Zo heeft maar liefst achttien procent van de ondervraagden hun partner weleens betrapt op spijbelen onder werktijd. Opvallend genoeg hebben mannen (21 procent) hun partner het afgelopen jaar vaker zien lanterflanteren onder werktijd dan vrouwen (slechts veertien procent). Franke: "Ik moet eerlijk toegeven dat mijn vriendin tijdens een gemiddelde thuiswerkdag vaker een wasje draait of een boodschap doet dan ik. Maar persoonlijk ben ik niet van mening dat dit onder de noemer spijbelen valt. Als iemand hard werkt, mag die tussendoor best wel eens iets anders doen. Zie het zo: wanneer u op kantoor bent, maakt u ook weleens een praatje bij de koffieautomaat of gaat u ergens een broodje halen. Als u daardoor uiteindelijk productiever bent, moet dat wat mij betreft kunnen."