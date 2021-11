Een op de vijf vrouwen: 'Liever overwerken dan seks met partner'

Gaat werk voor de partner? - Maar liefst 21 procent van alle Nederlandse vrouwen maakt ’s avonds liever nog wat werk af, dan dat zij seks hebben met hun wederhelft. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.051 volwassen Nederlanders met een vaste relatie, uitgevoerd door PanelWizard. Een vijfde van alle vrouwelijke respondenten vindt het daarnaast prima om ‘het’ voortaan nog maar één keer per jaar met hun partner te doen.



Van alle mannen verkiest slechts negen procent een avondje overwerk boven seks met hun eega. Niet meer dan een elfde is voorstander van een jaarlijkse beurt. "Ik sta ervan te kijken dat zoveel vrouwen de voorkeur geven aan een paar uurtjes extra werk," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Wanneer je gestrest bent door een naderende deadline, begrijp ik dat je hoofd wellicht niet naar intimiteit staat. Hoe hoog de druk ook is, het helpt mij persoonlijk om op zulke momenten toch afstand te nemen en samen met mijn vriendin iets leuks te doen. Dat kan wat intiems zijn, maar ook iets simpels als een rondje lopen door de wijk. Door even te ontstressen, ben ik daarna vaak scherper dan daarvoor."



Libidon’t

Dat een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse vrouwen het prima vindt om maar één keer per jaar seks te hebben, komt voor veel mannelijke respondenten niet als een verrassing. Zo zegt 55 procent van alle Nederlandse mannen van huis uit een hoger libido te hebben dan hun partner, tegenover vijftien procent van de ondervraagde vrouwen. Maar liefst dertien procent van alle Nederlandse mannen verdenkt hun partner er zelfs van aseksueel te zijn. Onder vrouwen bedraagt dit slechts vijf procent. Franke: "Mijn vriendin en ik geloven dat er naast libido ook zoiets bestaat als libidon’t: momenten waarop je echt even geen zin hebt in intimiteit. Dat kan bijvoorbeeld je maandelijkse baaldag zijn, of wanneer je na een lange dag reizen eindelijk op de bank ploft. Het laatste wat je dan wil, is dat het een moetje wordt – of dat je je partner er een plezier mee doe.t" Opvallend genoeg beschouwt maar liefst 37 procent van de vrouwelijke respondenten seks met hun partner weleens als een verplicht nummertje.



Top drie

Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen meer waarde hechten aan seks dan vrouwen. Zo noemt maar liefst 41 procent van alle mannelijke respondenten het één van de drie belangrijkste dingen in hun leven, tegenover slechts 22 procent van de vrouwen. Overijsselse mannen (27 procent) geven het minst om seks, Zuid-Hollanders spannen met 52 procent de kroon. Franke: "Seks staat niet in mijn persoonlijke top drie belangrijkste dingen in het leven. Die plaatsen heb ik gereserveerd voor mijn familie, vrienden en gezondheid. Dat is waar het voor mij echt om draait in het leven."