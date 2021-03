 Nederlander werkt na corona liever niet meer tegelijk met partner vanuit huis

Vijftien procent: “Relatie heeft te lijden onder thuiswerken” - Maar liefst 30 procent van de thuiswerkende Nederlanders werkt na afloop van de coronacrisis het liefst alleen nog maar vanuit huis wanneer hun partner er niet is. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.006 Nederlanders die samen met hun partner vanuit huis werken.



Van alle ondervraagden zegt een zevende dat thuiswerken van negatieve invloed is op hun relatie. Opvallend genoeg lijken vooral mannen zich de afgelopen maanden te storen aan hun thuiswerkende partner. Zo zegt een vijfde van hen dat hun relatie eronder te lijden heeft en wil maar liefst 34 procent na de lockdown alleen nog maar in hun eentu vanuit huis werken. Onder vrouwen bedragen deze percentages slechts elf en 26 procent. "Toen we aan het begin van de coronacrisis verplicht werden om thuis te werken, was het allemaal nog spannend en nieuw," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Ondanks dat ik ontzettend van mijn vriendin houd, ben ik blij wanneer we straks allebei weer gewoon naar kantoor gaan. Wanneer u maandenlang samen in één huis doorbrengt, gaat u u stiekem toch sneller aan elkaar ergeren dan voorheen."



Geluidsoverlast

Voor een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse thuiswerkers is geluidsoverlast een belangrijke reden om in het vervolg niet meer met hun partner vanuit huis te willen werken. Zo stoort 32 procent van hen zich aan het volume van hun partner tijdens telefoongesprekken en/of videocalls. Volgens een op de vijf ondervraagden heeft hun partner er daarnaast een handu van om hen (alleen) te storen tijdens belangrijke (video)gesprekken. Andere ergernissen zijn vooral van huishoudelijke aard. Zo zegt maar liefst een kwart van de vrouwen dat hun partner onvoldoende helpt in de huishouding, tegenover slechts zestien procent van de mannen. Mannen ergeren zich daarentegen vooral aan de deurbel; 45 procent van hen zegt namelijk altijd de voordeur te moeten openen wanneer tijdens een gemiddelde werkdag de bel gaat. Vrouwelijke respondenten scoren met slechts 37 procent beduidend lager. Franke: "Aan het begin van de lockdown deed ik er alles aan om het mijn vriendin zo aangenaam mogelijk te maken: verse jus, uitgebreid lunchen en iedere dag de hond uitlaten - niets was te gek. Inmiddels hebben we de huishoudelijke taken onderling verdeeld. Er is echter één ding dat gedurende de gehele lockdown hetzelfde is gebleven: ieder pakketje dat voor mijn vriendin wordt bezorgd, neem ik in ontvangst."



Rekening houden

Misschien wel vanwege de eerder genoemde ergernissen stelt maar liefst veertien procent van de ondervraagden dat hun partner tijdens een gemiddelde thuiswerkdag te weinig rekening met hen houdt. Met zestien procent zijn vooral mannen kritisch, onder vrouwen bedraagt dit percentage slecht elf procent. Dit betekent overigens niet dat het bij de rest van de ondervraagden allemaal koek-en-ei is, zo zegt een kwart van hen dat zij meer rekening houden met hun thuiswerkende partner dan andersom het geval is. Franke: "Verschillende collega’s werken vanwege ruimtegebrek met hun partner aan dezelfde keukentafel. Als één van de twee gebeld wordt, moet de ander opstaan. Ik kan me goed voorstellen dat u daar op een gegeven moment helemaal gek van wordt. Maar ook voor ruimer wonende collega’s is het lastig. Wie doet de boodschappen, kookt er en brengt het vuilnis naar buiten? Het kan erg vervelend zijn wanneer u het gevoel hebt dat u er alleen voorstaat."