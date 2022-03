Coronapandemie leidt tot blijvende verandering in lesmethode Technologische veranderingen in onderwijs hebben blijvend karakter - Uit onderzoek door Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), leverancier van integrale multicloudoplossingen, blijkt dat nagenoeg alle onderwijs- en onderzoeksinstellingen de lesmethode en -inhoud flink hebben aangepast sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het onderzoek ‘How COVID-19 is reshaping campus technology ’ toont aan dat het aantal digitale toepassingen binnen een korte tijd enorm is gegroeid.



Hoewel een opmerkelijk hoog percentage van de respondenten denkt dat deze veranderingen permanent zijn, zegt slechts de helft van hen klaar te zijn voor deze digitale transformatie.

De maatregelen die getroffen werden sinds de uitbraak van de coronapandemie hebben de digitale transformatie bij vrijwel alle onderwijsinstellingen in een stroomversnelling gebracht. Bijna de helft (45 procent) van de respondenten zegt bijvoorbeeld dat het gebruik van sociale media voor studiegroepen is toegenomen. Volgens twintig procent zet men vaker oplossingen in voor online samenwerking tijdens colleges en veertien procent zag het gebruik van vooraf opgenomen lesmaterialen voor zelfstudie toenemen. Een kleiner aantal respondenten zag het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) toenemen voor monitoring en beoordeling (elf procent) of voor transcriptie van online colleges (bv. voor slechthorende studenten) (tien procent).



De blijvende impact van verandering

Opmerkelijk veel respondenten van de onderwijsafdeling denken dat de veranderingen die het gevolg zijn van de coronapandemie een permanent karakter hebben. Zo ziet 44 procent van hen het intensievere gebruik van sociale media voor studiebegeleidingsgroepen niet meer verdwijnen. Daarnaast zegt 20 procent van hen dat oplossingen voor samenwerking voor colleges een blijvertje zijn. Minder respondenten denken dat de andere maatregelen permanent zijn, zoals het gebruik van vooraf opgenomen lesmaterialen voor zelfstudie (veertien procent), een groter gebruik van AI voor toezicht houden en beoordeling (elf procent) of voor transcriptie van online colleges (tien procent).

Interessant is dat een hoger percentage respondenten van de onderwijsafdeling dan van de IT-afdeling denkt dat een groter gebruik van sociale media voor studiegroepen een permanente onderwijsmethode zal worden (74 procent vs. 33 procent). Dit omdat het de toegang tot lesmateriaal en andere informatie vergemakkelijkt. Van de andere kant zeggen meer respondenten van de IT-afdeling dan van de onderwijsafdeling dat oplossingen voor samenwerking voor colleges een blijvende rol in het onderwijs zullen krijgen (23 procent vs. dertien procent). De redenen hiervoor zijn de vele mogelijkheden van de gebruikte technologie en de integratie-opties met andere samenwerkingsplatformen. Maar ook de sterk verlaagde licentiekosten en de hoge kwaliteit van de door studenten gebruikte devices, zoals tablets en smartphones, werken mee.



Technologie van de toekomst

Vooruitkijkend naar de komende 5 jaar, denkt ruim de helft (51 procent) van de respondenten dat het onderwijs blijft evolueren op basis van de maatregelen die men nam als gevolg van de coronapandemie. Zo verwacht 51 procent van de respondenten dat het gebruik van video tot wasdom zal komen mede dankzij verdere integratie tussen virtuele leerplatformen en video- en transcriptieservices. Dat wordt gevolgd door 44 procent van de respondenten die zegt dat AI en data-analyse ingezet gaan worden om de vooruitgang en het niveau van studenten te meten. Volgens 41 procent van hen zullen chatbots in de komende vijf jaar ondersteuning bieden voor studenten. Een derde (33 procent) van de respondenten zegt ook te denken dat decentralisatie buiten het klaslokaal in de komende vijf jaar zal worden doorgevoerd.



Ruimte voor verbetering

De respondenten zijn overwegend positief over de aanpassingen die men moest maken als gevolg van de coronapandemie. Volgens 30 procent van hen nam de productiviteit toe en 28 procent van hen zegt dat studenten zich ‘zeer goed’, en volgens 71 procent van de respondenten ‘goed’, hebben aangepast aan de veranderingen.

Tegelijkertijd zijn deze veranderingen ook uitdagend; 42 procent van respondenten zegt dat het moeite kostte om zich aan te passen. Er lijkt ruimte voor verbetering en dit geldt vooral als het gaat om het gevoel voorbereid te zijn op de digitale transformatie. Slechts dertien procent van de respondenten voelt zich ‘zeer goed’ voorbereid om persoonlijk met de bovengenoemde veranderingen om te gaan. De respondenten van de IT-afdeling hebben er veel meer vertrouwen in dat zij klaar zijn voor deze veranderingen dan hun collega’s van de onderwijsafdeling (respectievelijk 52 procent en twintig procent).

Alle respondenten (100 procent) zeggen dat zij nog ‘iets’ tekortkomen om zich vanuit technologisch oogpunt zelfverzekerd of comfortabel te voelen bij de digitale transformatie. Zo heeft 58 procent van hen behoefte aan financiële steun om nieuwe dingen te kunnen uitproberen (bijvoorbeeld voor een proof of concept / value). Meer dan de helft (53 procent) mist de benodigde flexibiliteit in aanbestedingen om gemakkelijk kleine initiatieven te kunnen testen. Bijna de helft (47 procent) zegt meer hulp van derden nodig te hebben en 37 procent van de respondenten vraagt om meer opleiding.

Een ander significant verschil is dat respondenten van de IT-afdeling veel vaker dan directeuren of senior managers zeggen dat ze meer hulp van derden nodig hebben (respectievelijk 53 procent, 39 procent en 33 procent). Bijna alle respondenten erkennen dat er culturele veranderingen nodig zijn om de veranderingen door te voeren, zodat de technische aanpassingen door iedereen omarmt worden.

Donald Dunsmore, Director, Education & Research for EMEA at Rackspace Technology: "Alle respondenten verwachten dat er in de komende vijf jaar nieuwe technologie zal worden geïmplementeerd. De gegevens laten zien dat de coronapandemie de digitale transformatie in het klaslokaal hoe dan ook in een stroomversnelling bracht. Tegelijkertijd zegt ruim een derde van de respondenten dat zij de hulp van derden nodig hebben om hier goed mee uit de voeten te kunnen. Met een diepgaande expertise, aanzienlijke ervaring en een grote betrokkenheid om elke generatie voor te bereiden op het bedrijfsleven en de maatschappij, staan wij klaar om onderwijs- en onderzoeksinstellingen te begeleiden in hun digitale transformatie."

Rackspace Technology is de AWS-contractpartner in 39 landen van het OCRE-raamwerk de Open Cloud for Research Environments. Dit is een EU-conform inkoopkader opgezet door GEANT, een pan-Europees onderzoeks internet interconnection netwerk, en wordt in elk land ondersteund door het National Regional Education Network (NREN).



