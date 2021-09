 Vier tips voor een optimale IT-ondersteuning van hybride onderwijs

Hybride leren wordt de norm - Op afstand leren zal, in navolging van op afstand werken, voorlopig niet verdwijnen. De verwachting is dat hybride leren in het onderwijs de norm zal worden. Dit heeft gevolgen voor de IT-strategie van onderwijsinstellingen. Niet alleen dienen ze aandacht te hebben voor technologie, maar ze moeten ook oog hebben voor duurzaamheid.



Dynabook geeft vier tips voor de IT-afdeling van onderwijsinstellingen om hun strategie up-to-date te houden.



1. Herwaardering huidige strategie

Op het hoogtepunt van de coronapandemie waren er wereldwijd 1,6 miljard leerlingen die niet naar school konden. Ook in Nederland waren scholen en universiteiten lange tijd gesloten, waardoor halsoverkop overgestapt moest worden naar digitaal onderwijs. Op afstand lessen volgen en leren werd de standaard. Nu we aan de vooravond van het tijdperk van hybride leren staan, is het belangrijk om kritisch te kijken naar de IT-strategie die tijdens de pandemie is geïmplementeerd. Voldoet die aan de eisen van een situatie waarin een deel van de leerlingen vanuit huis meekijkt via het beeldscherm, en een deel fysiek aanwezig is in het klaslokaal of collegezaal? Voor welke technologische oplossingen er ook wordt gekozen, de leservaring dient op beide plekken optimaal te zijn.



2. Investeer daar waar nodig

Investeringen in onderwijstechnologie verdubbelden wereldwijd naar 16 miljard dollar in 2020. Een groot deel van dat geld ging naar cloudoplossingen, IT-ondersteuning en draagbare devices. Met name laptops bleken onmisbaar, zo bleek ook uit Europees onderzoek door Dynabook. Slimme investeringen in een veilige en robuuste IT-uitrusting zullen zich dan ook terugbetalen op de lange termijn. Bovendien zorgt het voor betere ervaringen van leerlingen die vanuit huis de les volgen. Security en voldoende connectiviteitsmogelijkheden zijn daarbij essentieel.



3. Oog voor duurzaamheid

Laptops, computers, printers en andere hardware hebben allemaal hun eigen ecologische voetafdruk. Wat dat betreft is de huidige toename van het aantal devices dat gebruikt wordt om op afstand te kunnen werken en leren slecht nieuws voor het milieu. Onderwijsinstellingen doen er daarom goed aan om van een lineair model naar een circulair model over te stappen, waarbij het hergebruiken of doorverkopen van devices een centrale rol speelt. De voordelen van een dergelijke strategie gaan bovendien verder dan alleen duurzaamheid. Zo levert doorverkoop extra inkomsten op die weer geïnvesteerd kunnen worden. Recycling zorgt ervoor dat hardware die ‘op’ is, op een veilige manier wordt verwerkt.



4. Betere IT-ondersteuning

Ook het verbeteren van IT-ondersteuning kan de ecologische voetafdruk verkleinen doordat de levenscyclus van devices hiermee verlengd wordt. Goed onderhouden apparatuur gaat immers langer mee. In deze tijden van op afstand leren is het extra belangrijk dat er goede IT-ondersteuning op afstand is, zodat leerlingen of docenten die thuis met technologische problemen kampen direct de juiste hulp krijgen. Het is daarom geen verrassing dat investeringen in IT-ondersteuning op afstand voor een meerderheid van de onderwijsinstellingen een prioriteit is.