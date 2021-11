 Is er een noodzaak om te ontleren?

Waarom moeten we ontleren? - Ontleren, afleren, wat een raar onderwerp. We hebben het normaal gesproken altijd over leren. Is het wel nodig om te ontleren? Tweedejaars HBO student Learning & Development in Organisations aan de HAN, Quinten Schrijver, onderzocht het thema Ontleren tijdens zijn stage bij Let’s Learn!



Schrijver: "We worden al vanaf jongs af aan beladen met kennis in de vorm van theorie, meningen en vaardigheden. We leren continu bij. Veel van deze kennis gaat vroeg of laat met elkaar botsen. Het is dan aan ieder de taak om te filteren wat belangrijk is voor werk en ontwikkeling. Wil je je verder ontwikkelen in hetgeen wat voor jou van toepassing is, dan moet er ruimte vrij gemaakt worden."

Als we het hebben over het ontleren van gewoontes, hoe werkt dat dan Quinten? "Het is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Het geeft ons een goed beeld van de tactiek naar ontleren. Denk aan de snoeptrommel bij je bureau waar je zonder bij na te denken uit eet, ondanks dat je weet dat je het beter niet kan doen. Of het gevoel dat je weer even moet gaan bewegen want je hebt te lang gezeten."



Gewoonte

Schrijver vervolgt: "Dit soort gewoontes zijn normaal om te hebben en je moet accepteren dat je ze hebt. Maar wil je het afleren, dan moet je jezelf daarin trainen. Vaste regels maken wanneer je wel mag opstaan om te lopen en wanneer je moet blijven zitten. Kijk daarnaast ook naar de oorzaak van deze gewoonte. Heb je sneller het gevoel dat op wilt staan bij het werken aan bepaalde taken of bij veel onrust om je heen? Zoek dan naar een oplossing voor deze oorzaken."

Hetzelfde kan je zeggen over taalfouten zoals ‘als/dan’ of ‘naast/langs’. Als je vaak te horen hebt gekregen dat je dit fout doet, weet je hoe lastig het zou kunnen zijn om dit te ontleren. Hier zijn acceptatie en de oorzaak vinden ook de eerste stappen.

Schrijver: "Klopt, en probeer vervolgens ook het brein te vullen met de grammaticaregels of ezelsbruggetjes als oplossing voor de taalfout. Schrijf het op een post-it en hang deze aan je laptop. Als je lang en vaak genoeg het ezelsbruggetje onthoudt, ontleer je de gewoonte vrijwel zeker af."



Lastig voorbeeld

Heeft Schrijver nog een voorbeeld van wat echt lastig is om te ontleren? "Ja, dat is het laatste voorbeeld, de wel bekende opmerking; "maar, ik kan dat niet". Een zin waar elke gemotiveerde trainer/coach rillingen van krijgt. Maar een zin die we allemaal wel eens uit hebben gesproken, want twijfels hebben is menselijk. Het is belangrijk om dan wederom achter de oorzaak te komen waarom je twijfelt. Je zal ook weer het brein moeten vullen. Maar deze keer met positieve gedachtes. Waar ben je goed in? Waar twijfel je nooit over? Welke dromen heb je en hoe zal dit je huidige leveren veranderen?"

Bij twijfels wil je ook je opties overwegen. Kijk naar welke optie jou aanspreekt en mogelijk is. De belemmerende factoren en de positieve kanten belichten. Wanneer je de opties in kaart hebt kan je een keuze maken. Omschrijf de verwachtingen van de optie en hoe je het succes van deze optie meet. Op deze manier maak je de eerste stap kleiner en het zetten van de stap makkelijker.

Schrijver: "Door deze vervelende gewoontes, taalfouten en twijfels te ontleren zorg je ervoor dat je je openstelt voor nieuwe kennis. Ontleren zorgt voor meer leren, maar… is als een afkicken zo lastig."



De informatie die Schrijver verzamelde vormt de basis van een infographic, een animatie en een themanieuwsbrief voor Let’s Learn! Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief over microlearning.