  De roaring twenties voor data: wat kunnen we verwachten in 2022?

Hoe ziet het nieuwe normaal eruit qua data? - Het jaar 2022 kunnen we misschien wel zien als de start van de ‘roaring twenties’ van deze eeuw. De pandemie zorgt al een tijd voor een zeer bewogen periode met links en rechts verschillende digitale transformaties voor allerlei organisaties, wat nu overgaat in het nieuwe normaal.



Hoe ziet dat nieuwe normaal eruit en wat kunnen organisaties het komende jaar verwachten op het gebied van data, process mining en execution management? Wil van der Aalst, Chief Scientist bij Celonis, deelt drie belangrijke ontwikkelingen.



1. Complexere processen en interacties analyseren

Het wordt steeds beter mogelijk om ingewikkelde processen in kaart te brengen. Er zal een verschuiving plaatsvinden van het analyseren van één geïsoleerd proces, naar het in kaart brengen van de interactie tussen meerdere processen. Dit wordt ‘object-centric process mining’ genoemd. Een ontzettend belangrijke ontwikkeling waardoor we kunnen kijken naar de interacties binnen één organisatie, maar ook tussen verschillende organisaties. Om dit te kunnen doen, analyseren bedrijven grotere, complexere dataverzamelingen. Uit deze analyses kunnen zij verrassende conclusies trekken en nieuwe acties bepalen.



2. Beslissingen maken op basis van hybride intelligentie

Als een situatie lange tijd stabiel is, is het mogelijk om bepaalde zaken redelijk accuraat te voorspellen. Je kan ook denken om binnen processen repetitieve zaken te automatiseren. Er zijn echter veel veranderlijke of nieuwe situaties die een stuk lastiger te voorspellen of automatiseren zijn. Om beslissingen te maken over deze situaties is menselijke interpretatie en intelligentie nodig. Process mining kan hierbij ondersteunen. Deze technologie laat namelijk precies zien wat de situatie op een specifiek moment is. Op basis van deze ontzettend waardevolle informatie, kunnen menselijke beslissingen worden gemaakt.



3. Datademocratisering stelt iedereen in staat om met data te werken

Het inzetten van data om (bedrijfs)doelen te bereiken overstijgt de IT-afdeling. Datademocratisering wordt steeds belangrijker. Iedereen binnen een organisatie zal in staat zijn om real-time data te gebruiken om resultaten te behalen. Niet alleen tech experts gaan aan de slag met data, maar ook voor werknemers met andere rollen en zonder technische kennis is het steeds beter mogelijk om data-intensiteit op te bouwen en te gebruiken om werk gedaan te krijgen. Het doorvoeren van datademocratisering is een continu proces dat in veel gevallen ook een cultuurverandering binnen de organisatie vereist.