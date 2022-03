 Ongekende groei van werkgelegenheid neemt komend kwartaal iets af

Nederlandse werkgevers geven een netto werkgelegenheidscijfer af van +36 procent - Nederlandse werkgevers verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar minder personeel aan te nemen dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Daarmee lijkt het erop dat de ongekende groei in vraag naar personeel langzaamaan stabiliseert. Dat blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey, een onderzoek in 43 landen onder ruim 42.000 werkgevers, waarvan 518 in Nederland.



Het Nederlandse netto werkgelegenheidscijfer* voor april tot en met juni 2022 komt uit op +36 procent. Dat is elf procentpunten minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Tegelijkertijd is het netto werkgelegenheidscijfers van +36 procent nog steeds een sterke stijging van 31 procentpunten ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op jaarbasis is er dus nog steeds sprake van een groeiende werkgelegenheid.



Belangrijkste ontwikkelingen

Werkgevers in de productiesector verwachten de sterkste groei in het tweede kwartaal van 2022, met een netto werkgelegenheidscijfer van +50 procent. In Q2 2022 verwacht de horeca de minste personeel aan te nemen, met een netto werkgelegenheidscijfer van +26 procent.

In het zuiden van Nederland geven werkgevers de sterkste verwachting in werkgelegenheid af , met een netto werkgelegenheidscijfer van +40 procent. In Oost-Nederland geven werkgevers de laagste verwachting af, met een netto werkgelegenheidscijfer van +24 procent.

Organisaties met 10 tot 46 werknemers verwachten grootste concurrentie om talent voor Q2 2022. Het werkgelegenheidscijfer neemt toe met 5 procentpunten in vergelijking met Q1 2022 en met 36 procentpunten in vergelijking met vorig jaar. Organisaties met minder dan 10 werknemers geven de laagste verwachting af, met een werkgelegenheidscijfer van +30 procent. Mark Cahill, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland: "Afgelopen maanden is er een ongekend tekort aan personeel ontstaan. Het lijkt erop dat deze trend in het komende kwartaal meer stabiliseert. We zien dat het voor bedrijven nog altijd een grote uitdaging is om talent met de juiste skills te vinden. Daarnaast is de markt nog aan het herstellen van de coronacrisis, terwijl we nu ook in een tijd leven waarin er wereldwijd economische en politieke instabiliteit is. Dat zal ook van invloed zijn op de ontwikkelingen in de markt."



Verwachtingen van werkgevers in Europa, Midden-Oosten en Afrika

In de EMEA-regio verwachten werkgevers uit 22 landen dat de loonkosten de komende drie maanden zullen toenemen. Alleen Griekse werkgevers verwachten hierin een kleine afname.

Uit een analyse van kwartaal-op-kwartaal blijkt dat de werkgelegenheidsverwachting afneemt in 20 landen, toeneemt in twee landen en stabiel blijft in België.

In vergelijking met vorig jaar, neemt de werkgelegenheidsverwachting toe in twintig landen. Alleen in Griekenland, Polen en Roemenië neemt dit percentage af.

De sterkste verwachtingen in werkgelegenheid geven werkgevers af in Zweden, België en Nederland. De zwakste verwachtingen zijn in Griekenland, Polen en Roemenië. De volledige versie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey is hier te downloaden. De werkgelegenheidsverwachting voor het derde kwartaal van 2022 wordt eind mei bekendgemaakt.