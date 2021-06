 Werkgevers verwachten dit kwartaal negen procent stijging werkgelegenheid

FinanciŽle sector zeer optimistisch - Met het einde van de lockdown in zicht, verwachten Nederlandse werkgevers aanzienlijk meer personeel in te huren. Dat blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey, een onderzoek in 43 landen onder ruim 42.000 werkgevers, waarvan 612 in Nederland. Het Nederlandse netto werkgelegenheidscijfer* voor het derde kwartaal van 2021 komt uit op +negen procent.



Dit is een stijging van zes procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Het netto werkgelegenheidscijfer van +9 procent betekent een stijging van dertien procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2020, het eerste kwartaal waarin de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt zichtbaar werd. In dezelfde periode van dat jaar kwam het werkgelegenheidscijfer namelijk uit op -drie procent.

Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland: "We merken al langer dat het de goede kant op gaat met de economie. Deze cijfers bevestigen dan ook dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Het is duidelijk dat bedrijven perspectief hebben en groei verwachten. We zien een grote stijging van het aantal openstaande vacatures. Er is met name behoefte aan personeel in de logistiek, productie en IT. Dit biedt veel kansen voor iedereen die nog een baan zoekt. We kijken met veel vertrouwen uit naar de komende periode voor de Nederlandse arbeidsmarkt."



Bijna driekwart van de werkgevers verwacht tekorten

Ook geeft bijna driekwart (73 procent) van de Nederlandse werkgevers aan dat ze een tekort aan talent verwachten. Dit is vier procent hoger in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde. In Europa verwachten werkgevers de meeste tekorten in Frankrijk (88 procent), Roemenië (86 procent), Zwitserland (83 procent) en België (83 procent).



Eerste positieve prognoses voor horeca

In bijna alle sectoren wordt een sterke prognose voor het derde kwartaal afgegeven. De belangrijkste cijfers:

Bouw : werkzoekenden kunnen in het derde kwartaal van 2021 een sterke arbeidsmarkt verwachten. Werkgevers rapporteren een netto stijging van +dertien procent. Dat is een stijging van tien procent in vergelijking met Q2 in 2021, en tevens een flinke stijging van zeventien procent vergeleken met het derde kwartaal in 2020.

Productie: voor het derde kwartaal van 2021 verwachten werkgevers een netto stijging van +negen procent. Dat is drie procent hoger dan het voorgaande kwartaal en een stijging van dertien procent in vergelijking met Q3 in 2020.

Financiën en zakelijke dienstverlening: werkgevers verwachten grote aanwervingsactiviteit in het derde kwartaal met een netto werkgelegenheidsvooruitzicht van +vijftien procent. De vooruitzichten stijgen met dertien procent in vergelijking met voorgaande kwartaal en met zeventien procent in vergelijking met Q3 in 2020.

Restaurants en hotels: met een netto werkgelegenheidsvooruitzicht van +6 procent zien we de eerste positieve prognose na anderhalf jaar. Een zeven procent verbetering van de vooruitzichten op kwartaalbasis en een stijging van 42 procent vergeleken met deze tijd een jaar geleden.

Groot- en detailhandel: werkzoekenden kunnen in het derde kwartaal van 2021 een gematigd aanwervingsklimaat verwachten. Werkgevers geven een netto werkgelegenheidsprognose van + zes procent af. De aanwervingsplannen verbeteren kwartaal-op-kwartaal in 2021 met drie procent en zijn zeven procent sterker in vergelijking met het derde kwartaal van 2020. De volledige versie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey is te downloaden via: www.manpowergroup.com/meos. De werkgelegenheidsverwachting voor het vierde kwartaal van 2021 wordt op 14 september 2021 bekendgemaakt.