 Nederlandse arbeidsmarkt kent aankomend kwartaal grootste stijging werkgelegenheid sinds 2003

Nergens ter wereld zo’n grote stijging van werkgelegenheid - Nederland kent komend kwartaal een record stijging in de werkgelegenheid. Dat blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey, een onderzoek uitgevoerd in 43 landen onder ruim 42.000 werkgevers, waarvan 513 in Nederland. Het Nederlandse netto werkgelegenheidscijfer* voor de laatste drie maanden van 2021 komt uit op maar liefst +40 procent.



Dit netto werkgelegenheidscijfer is een stijging van maar liefst 31 procent ten opzichte van Q3 2021 en 41 procent ten opzichte van Q4 2020. Deze stijging van de werkgelegenheid is een record: sinds de start van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey is er niet eerder zo’n stijging gemeten. Ook kent Nederland de sterkst stijgende vooruitzichten van alle 26 EMEA-landen die onderdeel zijn van de survey.

Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland: "Vorig kwartaal zagen we al een flinke stijging, maar de toename die we nu zien is zeer indrukwekkend. In de huidige arbeidsmarkt is het voor iedereen merkbaar dat de vraag naar personeel ongekend hoog is. Dat maakt het nog belangrijker om te kijken naar de persoonlijke kwaliteiten van mensen en dat je als potentiële werkgever talent weet te vinden, te benutten en verder helpt te ontwikkelen. Met die focus is er voor iedere vacature een geschikte werknemer te vinden."



Productie kent meest positieve prognose, bouw krimpt minimaal

In alle sectoren wordt voor het laatste kwartaal van dit jaar een stijging verwacht ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar (Q4 2020). In vergelijking met Q3 2021 kent alleen de bouwsector een kleine krimp.



De belangrijkste cijfers:

Productie: in de productie wordt de meest positieve prognose verwacht, namelijk een stijging van +54 procent, dat is een verbetering van respectievelijk 48 procent en 51 procent in vergelijking met Q3 2021 en Q4 2020.

in de productie wordt de meest positieve prognose verwacht, namelijk een stijging van +54 procent, dat is een verbetering van respectievelijk 48 procent en 51 procent in vergelijking met Q3 2021 en Q4 2020. Financiën en zakelijke dienstverlening: ook in deze sector zijn de voorspellingen beter dan het gemiddelde landelijke niveau. Met +46 procent als netto werkgelegenheidscijfer is er een stijging van 31 procent op kwartaalbasis en 55 procent op jaarbasis.

ook in deze sector zijn de voorspellingen beter dan het gemiddelde landelijke niveau. Met +46 procent als netto werkgelegenheidscijfer is er een stijging van 31 procent op kwartaalbasis en 55 procent op jaarbasis. Bouw: het is de bouwsector die als enige geen groei kent ten opzichte van Q3 2021. De vooruitzichten zijn +10 procent, wat een daling van drie procent betekent ten opzichte van vorig kwartaal, maar tegelijk een stijging van drie procent ten opzichte van Q4 2020. De volledige versie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey is te downloaden via: www.manpowergroup.com/meos. De werkgelegenheidsverwachting voor het eerste kwartaal van 2022 wordt op 14 december 2021 bekendgemaakt.