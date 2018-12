IT'ers zuchten onder personeelsgebrek en onderwaardering

IT-afdeling gedwongen tot inhuur externen - Hoewel Nederlandse IT-afdelingen graag eigen personeel willen aannemen, gaat een groot gedeelte van deze bedrijven toch over tot het inhuren van extern personeel. Het hoge aantal openstaande vacatures dwingt bedrijven tot het inhuren van externen.



Tegelijkertijd voelen de afdelingen weinig begrip vanuit de organisatie.

AG Connect deed samen met MSI-ACI onderzoek onder de eigen abonnees naar de bezetting, rol in de organisatie en invloed van de IT-afdelingen. Iets meer dan 450 IT’ers vulden deze vragenlijsten in en meer dan de helft (57 procent) van de respondenten stelt dat de eigen IT-afdeling met onderbezetting kampt. Zeven van de tien organisaties hebben vacatures op de IT-afdeling, zo bleek uit het onderzoek.

Het aantal vacatures zal de komende tijd ook niet snel afnemen, verwacht 80 procent van de respondenten. Volgens hen zal het aantal vacatures juist toenemen of gelijk blijven.



Eigen personeel

De voorkeur voor het verhelpen van de personeelstekorten op IT-afdelingen ligt voornamelijk bij het aannemen van extra eigen personeel, zegt 76 procent van de respondenten, in 60 procent van de gevallen denkt de werkgever daar precies hetzelfde over. Tegelijkertijd valt men in de zoektocht naar extra capaciteit toch vaak terug op de inhuur van externen. Het tekort aan ICT’ers is in 35 procent van de gevallen zo nijpend dat de ondernemingen belemmeringen ervaren in hun groei.



Buitenlandse krachten

In hun zoektocht naar ICT-personeel maken veel bedrijven gebruik van de inhuur van buitenlands personeel. In zeventien procent van de gevallen betreft het dan personeel van binnen de EU, in acht procent van de gevallen gaat het om werknemers van buiten de EU, met vooral India als land van herkomst.

Meer dan de helft van de respondenten staat positief tegenover de buitenlandse extra krachten, met inhoudelijke meerwaarde als belangrijkste reden voor de waardering. Deze meerwaarde is volgens de ondervraagden niet of niet afdoende aanwezig in Nederland. Wel ondervindt men hinder van moeizame communicatie en is een klein deel van de ondervraagden kritisch over de concurrentie die de inhuur van deze buitenlandse personeelsleden oplevert voor lokale werknemers.

Dit onderschrijft ook Paul Tjia, directeur van GPI Consultancy: "Ik verneem bij klanten ook positieve ervaringen, hoewel taalverschillen de communicatie wat lastiger kunnen maken. Van de samenwerking met Indiërs is bekend dat de cultuurverschillen voor miscommunicatie kunnen zorgen, maar met extra aandacht en eventueel het volgen van cultuurtrainingen is hier ook goed mee om te gaan."



Andere zorgen

De respondenten spreken zich ook uit over andere zorgen die hen of hun afdeling bezig houden. Zo zijn er zorgen over onbegrip vanuit de directie, de rol van de ICT binnen de onderneming en de waarde, waardering en inspraak die de ICT-afdelingen binnen Nederlandse ondernemingen krijgen. Toch gloort er hoop: 73 procent van de ondervraagden verwacht een toenemende mate van aandacht van de directie voor IT in de komende jaren.