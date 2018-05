  Waardering draagt in grote mate bij aan bevlogenheid onder verpleegkundigen

Verpleegkundigen aanzienlijk meer bevlogen dan gemiddelde Nederlandse werknemer - Zorgprofessionals staan in hun werk steeds meer onder druk. Veranderende wet- en regelgeving, stijgende macht van verzekeraars, de vergrijzing van de samenleving en technologische ontwikkelingen dragen bij aan grote veranderingen in de zorg.



Deze ontwikkelingen hebben impact op het psychologische welzijn van verpleegkundigen. Toch zijn verpleegkundigen en verzorgenden over het algemeen aanzienlijk meer bevlogen dan de gemiddelde Nederlandse werknemer.* Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van HappyNurse, waarin de mate van energie en het geluk van verpleegkundigen in Nederland werd onderzocht.

Het onderzoek HappyThermometer is uitgevoerd in maart en april 2018 door prof. dr. Wilmar Schaufeli (hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht) onder 729 Nederlandse verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals in de thuiszorg en in zorginstellingen. Van alle respondenten werken er 180 voor HappyNurse. Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat meer dan de helft van de verpleegkundigen van HappyNurse (53 procent) bevlogen is, in vergelijking met 23 procent van de andere verpleegkundigen in het onderzoek. De gemiddelde Nederlandse werknemer scoort op bevlogenheid slechts vijftien procent. HappyNurses blijken minder vaak last te hebben van burn-out klachten (vier procent) tegen respectievelijk dertien procent en zestien procent van de andere verpleegkundigen en de zorgprofessionals. Van alle Nederlandse werknemers heeft vijftien procent last van burn-out klachten.



Rolconflicten en gebrek aan vertrouwen in management vergroten kans op burn-out

Bij alle verpleegkundigen vormen het gebrek aan vertrouwen in leidinggevenden, te weinig waardering en rolconflicten grote risicofactoren als het gaat om de kans op burn-out klachten. Ook wordt de hoeveelheid werk die verzet moet worden en de spanning die dat oproept als belastend ervaren. Overall zorgt een optimistische instelling voor minder burn-out klachten. De bevlogenheid van de groep andere verpleegkundigen is minder groot dan bij HappyNurses. Op de factoren die daarbij van belang zijn (passend werk hebben, waardering krijgen, voldoen aan verwachtingen, afwisseling en optimisme) scoren zij minder hoog. Er wordt veel van hen verwacht als het gaat om werkdruk, regelgeving en rapportage en de combinatie van werk en privé, maar daar staan relatief weinig compenserende en positieve energiebronnen tegenover.



Gelukkige patiënten dankzij gelukkige verpleegkundigen

Marijke Horstink, oprichtster en directrice van HappyNurse licht de onderzoeksresultaten toe: "Alleen gelukkige verpleegkundigen leveren de beste zorg aan patiënten. Daarom besteden wij veel aandacht aan het invullen van een duidelijke rol, afwisseling in het werk en het kunnen leren en ontwikkelen. Dit zijn allemaal belangrijke energiebronnen voor verpleegkundigen om eventuele stress beter het hoofd te kunnen bieden. Als meer zorgaanbieders daar voldoende aandacht aan zouden besteden, zou de mate van stress onder zorgmedewerkers verminderd worden en het werkgeluk vergroot! Met als uiteindelijke resultaat: betere zorg voor alle patiënten."