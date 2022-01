  Benodigd kennisniveau vormt drempel voor start aan baan in de IT

Drie op de vijf IT-starters heeft op de middelbare school IT-kennis gemist - Ruim twee op de vijf (44 procent) IT-starters geeft aan dat de benodigde kennis ervoor zorgt dat er een hoge drempel is om aan een baan in de IT te beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van Experis Academy, het opleidingstraject van IT-detacheerder Experis. Het onderzoek is uitgevoerd onder 204 IT-professionals die in de afgelopen vijftien jaar hun carrière in de IT zijn gestart.



Die hoge drempel is mogelijk onnodig, acht op de tien (78 procent) starters in de IT geeft namelijk aan dat er in hun huidige baan voldoende kansen zijn om bij te scholen.



Grotere focus op praktijkonderwijs gewenst

Desondanks lijkt het gebrek aan kennis toch een onzekerheid van veel starters in de IT en hadden zij graag meer voorkennis en beter onderwijs gehad. Bijna drie op de vijf (58 procent) van hen geeft aan IT-kennis te hebben gemist in het vakkenpakket op de middelbare school. Aanvullend laat 57 procent weten graag een IT-opleiding gevolgd te hebben die beter was afgestemd op de praktijk.



Persoonlijke ontwikkeling

Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn er nog kansen voor IT-opleidingen. Zo zegt slechts een kleine meerderheid (55 procent) dat er tijdens zijn opleiding voldoende aandacht is geweest voor zijn persoonlijke ontwikkeling als IT-professionals. Daar zit dus ruimte voor verbetering, soft skills zijn volgens 44 procent van de IT-starters namelijk belangrijker in hun werk dan hard skills.

Marcel Leijen, directeur bij Experis Academy: "Waar opleidingen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van toekomstige IT-professionals zien we ook duidelijk dat er een gat zit tussen hun (voor-)opleiding en de huidige IT-markt. Deze cijfers bevestigen dat. Met Experis Academy zetten we ons in om dat gat te dichten. Starters in de IT kunnen via ons beginnen aan hun eerste baan en tegelijk werken aan hun niveau van persoonlijke ontwikkeling en kennis. Zo hebben zij een vliegende start van hun carrière."