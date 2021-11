 80 procent werkend Nederland nog niet uitgeleerd

Helft denkt geen tijd te hebben voor studie naast werk - 80 procent van werkend Nederland denkt nog niet te zijn uitgeleerd. Dit blijkt uit onderzoek van NCOI Opleidingen onder 1.141 Nederlanders in loondienst. Twaalf procent is van mening dat ze helemaal zijn uitgeleerd en acht procent weet niet of ze nog wel wat bij kunnen leren.



Daarnaast stelt 63 procent dat een opleiding naast het werk hem of haar in de praktijk helpt om beter werk te verrichten.



Opleiding combineren met werk

Ondanks dat men nog niet is uitgeleerd, heeft maar liefst de helft (49 procent) van de werkenden geen tijd om een studie te volgen naast werk. 355 deelnemers van het onderzoek werken parttime, 786 hebben een fulltime dienstverband. 31 procent van deze fulltimers denkt dat een publieke opleiding goed te combineren is met hun werk. 46 procent van de Nederlanders met een fulltime aanstelling is van mening dat werken en een studie bij een private instelling goed samen gaat. Bij parttimers liggen deze percentages op respectievelijk 32 en 38 procent.



Geslacht en leeftijd

Waar twaalf procent van alle ondervraagden denkt te zijn uitgeleerd, gelooft slechts negen procent van het aantal vrouwen dat er niets meer te leren valt, tegenover vijftien procent van het aantal mannen. Men is overigens ook van mening wijzer te worden met de jaren. Slechts zeven procent van medewerkers onder de dertig denkt te zijn uitgeleerd en veertien procent denkt er zo over als ze tussen de veertig en 49 zijn.

Sven Tump, Directeur bij NCOI Opleidingen: "Dat Nederlanders zich moeten blijven ontwikkelen is evident, ook op werkvlak, ongeacht de leeftijd. De praktijk ontwikkelt zich de laatste jaren enorm snel en om je werk goed te blijven doen, of in de toekomst wellicht een andere functie te vervullen, zal je je moeten blijven ontwikkelen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf. Werkgevers kunnen hun steentje bijdragen door medewerkers te motiveren door bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden te bieden, financiële vergoedingen beschikbaar te stellen of de mogelijkheid te bieden onder werktijd te studeren. Bovenal is natuurlijk de kwaliteit van een opleiding die aansluit bij de praktijk belangrijk en, zeker voor iemand die werkt, de flexibiliteit van de opleider."