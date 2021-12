 IT-starters: opleiding moet gecombineerd worden met baan

Voor omscholers is doelgerichte cursus waardevoller dan hele IT-opleiding - Maar liefst 80 procent van de IT-starters zegt dat het nuttig is om IT-opleidingen te combineren met een baan, om zo gelijk praktijkervaring op te doen. Dat blijkt uit onderzoek van Experis Academy. Het onderzoek is uitgevoerd onder 204 IT-professionals die in de afgelopen vijftien jaar hun carrière in de IT zijn gestart.



70 procent is nog stelliger. Zij zeggen dat als men het IT-vak wil leren het belangrijker is om praktijkervaring op te doen dan om theorie te leren.

Marcel Leijen, directeur bij de Experis Academy: "We zien in de praktijk regelmatig dat starters moeite hebben om te voldoen aan de eisen die werkgevers stellen bij een eerste baan. We zien dat men uiteindelijk in de praktijk het meeste leert, terwijl opleidingen en theorie het juiste werk- en denkniveau brengen. We zijn er daarom ook geen voorstander van om helemaal geen theorie te leren. Maar om als starter toch goed te kunnen voldoen aan de eisen van de markt, hebben wij Experis Academy opgericht. Met dit opleidingstraject doen starters zowel de benodigde theorie als de praktijkkennis op en bereiden we hen voor op hun eerste baan."



Meer opleidingsmogelijkheden voor carrièreswitch naar IT nodig

Ondanks bovenstaand, is een groot deel wel voorstander van opleidingen voor professionals die een carrièreswitch richting IT willen maken. Zo vindt 72 procent van de IT-starters dat er meer mogelijkheden moeten komen tot omscholing naar het IT-vak voor mensen die geen vooropleiding gedaan hebben. Als het gaat om omscholen, zou maar liefst drie op de vijf (60 procent) IT-starters kennissen met interesse in een baan als IT’er eerder aanraden het vak zich eigen te maken via een cursus, dan om een volledige IT-opleiding te volgen.