 Mercedes-Benz verstoten van de troon maar Volkswagen Golf blijft onverminderd populair

Gemiddelde occasionprijs stijgt in 2021 naar recordprijs van 21.686 euro - Volkswagen ging er in 2021 vandoor met de grote winst, zo blijkt uit het jaarlijkse Europa Rapport van AutoScout24. Mercedes-Benz verloor het afgelopen jaar de eerste plaats binnen de categorie ‘Meest populaire automerk’ aan Volkswagen en ook in 2021 bleek de Volkswagen Golf bovendien weer de meest gezochte occasion.



In het onderzoeksrapport van AutoScout24 worden vraag en aanbod van auto’s in zeven Europese landen met elkaar vergeleken op basis van merk, model en prijs. Het rapport volgt na een ongekend recordjaar voor de occasionmarkt. De gemiddelde occasionprijs steeg in twaalf maanden tijd met 14,1 procent naar 21.686 euro. Opvallend is ook de Europese aanbodontwikkeling: na een piek van 1.968.649 occasions in februari daalde het aanbod met 35,1 procent naar 1.278.606 occasions in december. AutoScout24 heeft in Nederland dan ook tussen januari en december 40 procent meer kwalitatieve leads met gelieerde autobedrijven gedeeld.



Duitse automerken blijven favoriet onder de Europeanen

Al meerdere jaren zijn de Duitse automerken in trek als het gaat om meest gezochte occasions in Europa. Volkswagen wist Mercedes-Benz, het meest gezochte automerk in 2020, het afgelopen jaar in te halen en werd gevolgd door Mercedes-Benz en BMW. Audi staat net als vorig jaar op nummer vier. De nummer vijf, het Italiaanse Fiat, heeft het Amerikaanse Ford na vier jaar ingehaald. De Nederlandse top vijf verschilt slechts op een punt met vijf Europese meest populaire automerken: op nummer vijf staat daar niet Fiat maar Audi. Opvallend is ook dat Italië en Frankrijk de enige twee landen zijn waar de Duitse automerken geen koploper zijn. In Italië staat Fiat op de eerste plek, in Frankrijk is dat Peugeot.



Volkswagen Golf blijft in trek en stijgt in prijs

Ook in 2021 bleek de Volkswagen Golf het meest populaire model in Europa. Dit model staat op alle landen op de eerste plek. Alleen in Frankrijk staat een ander automodel op plek nummer één, niet de Ford Mustang zoals vorig jaar, maar de Renault Clio. In Nederland is na de Volkswagen Golf ook de Volkswagen Polo populair. Gevolgd door de Opel Corsa, Audi A3 en Opel Astra.

Als een mogelijk gevolg van de populariteit van de Volkswagen Golf is het afgelopen jaar de gemiddelde prijs van dit model aanzienlijk toegenomen. Europa-breed steeg de gemiddelde prijs van deze occasion met 21 procent naar 19.046 euro. Dit is veruit de grootste stijging. Op nummer twee staat een prijsstijging van elf procent voor de Audi A3. De gemiddelde prijs van dit model is 19.678 euro.



Flinke opmars van de elektrische auto

Vorig jaar onderzocht AutoScout24 voor het eerst de Europese vraag naar elektrische voertuigen (EV), waarbij de Tesla Model S als meest populaire EV naar voren kwam. Dit jaar is dat Renault ZOE, met in de achtervolging Tesla Model 3, Tesla Model S, BMW i3 en Smart Fortwo. Nederland is het enige land waarbij de Tesla Model S en de Tesla Model X op nummer één en twee staan. De Renault ZOE staat op een derde plek. De algemene Europese vraag naar elektrische auto’s is met 144 procent gestegen.